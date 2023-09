Ministério do Meio Ambiente vai aderir ao Concurso Unificado?

O concurso unificado tem sido um dos temas mais falados atualmente. O edital reúne todas as vagas dos órgãos que manifestaram interesse de forma prévia.

Por isso, este assunto tem sido citado de forma recorrente. A cada momento os órgãos manifestam ou não a vontade de participar do Enem dos Concursos.

Afinal, o Ministério do Meio Ambiente – MMA- fará parte da seleção? Confira

Concurso MMA

É importante destacar que serão disponibilizadas 98 vagas para o cargo de Analista Ambiental, cuja exigência é o nível superior de formação. O salário inicial é de R$ 9.475,72, já incluído o auxílio alimentação.

Vale destacar também que é preciso ter diploma em qualquer área de formação, desde ue a instituição seja reconhecida pelo MEC.

O certame já conta com banca organizadora. A empresa vai comandar a seleção. A escolhida foi a Cebraspe.

E sobre o concurso unificado?

Não. O Ministério do Meio Ambiente não fará parte da seleção unificada. O edital já tem prazo de sair, a previsão será para dezembro de 2023.



O motivo é justamente este. O certame encontra-se avançado e não será vantajoso participar do concurso unificado.

Cargos vagos concurso unificado

De acordo com informações recentes, há atualmente um total de 108 posições disponíveis para o cargo de Analista Ambiental. Isso implica que o concurso autorizado está prestes a ocupar praticamente todas as vagas em aberto.

É importante ressaltar que, até a divulgação do edital, a quantidade de cargos vagos pode aumentar, à medida que servidores elegíveis se aproximam da aposentadoria.

Como foi o último concurso MMA?

O último edital para o cargo de Analista Ambiental foi lançado no ano de 2010 e disponibilizou um total de 200 vagas distribuídas entre cinco áreas de concentração, com 40 vagas alocadas em cada uma delas.

Nesse certame, houve um registro impressionante de 36.634 inscritos, resultando em uma concorrência acirrada de aproximadamente 183 candidatos por vaga. Posteriormente, 347 candidatos aprovados foram convocados para ocupar as posições disponíveis.

O concurso público, que teve sua homologação em 2011, foi estendido por mais dois anos, a partir de 09 de agosto de 2013, tendo sua validade expirado em 2015.

Todas as etapas do processo seletivo foram realizadas nas vinte e seis capitais das Unidades da Federação, bem como no Distrito Federal. O exame constou das seguintes fases:

Provas objetivas (caráter eliminatório e classificatório) – As provas objetivas possuíam um total de 120,00 pontos, com a quantidade de questões e seu peso variando de acordo com a área de concentração escolhida pelos candidatos.

Prova discursiva (caráter eliminatório e classificatório) – Além das provas objetivas, os candidatos tiveram que enfrentar uma prova discursiva, que também era de caráter eliminatório e classificatório, como parte do processo de seleção.

O que faz um Analista Ambiental?

Um analista ambiental é um profissional que desempenha um papel crucial na gestão e preservação do meio ambiente. Suas responsabilidades variam dependendo da organização em que trabalham e das políticas ambientais do país, mas geralmente incluem:

Monitoramento Ambiental: Coleta de dados sobre a qualidade do ar, água, solo e outros recursos naturais para avaliar o estado ambiental e detectar possíveis impactos negativos.

Avaliação de Impacto Ambiental: Avaliação de projetos, planos e atividades para determinar seu potencial impacto no meio ambiente e desenvolver estratégias para minimizar esses impactos.

Elaboração e Implementação de Políticas Ambientais: Desenvolvimento e implementação de políticas e regulamentos ambientais para garantir a conformidade com as leis ambientais e promover a conservação ambiental.

Educação Ambiental: Sensibilização da comunidade e educação sobre questões ambientais, promovendo a adoção de práticas sustentáveis.

Conservação e Preservação: Gerenciamento de áreas de conservação, parques naturais e reservas, protegendo ecossistemas e espécies ameaçadas.

Licenciamento Ambiental: Análise de pedidos de licenciamento para projetos industriais, de construção e desenvolvimento, garantindo que eles atendam às normas ambientais.

Pesquisa Científica: Realização de estudos e pesquisas científicas para entender melhor os processos ecológicos e desenvolver soluções para desafios ambientais.

Gestão de Resíduos: Desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, incluindo reciclagem e disposição adequada.

E muitas outras atribuições.