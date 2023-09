Ministra anuncia detalhes cruciais em coletiva nesta sexta-feira (29)

Esta sexta-feira, 29 de setembro, marca um dia crucial para os candidatos interessados no Concurso Nacional Unificado.

Três eventos importantes relacionados a este concurso estão programados para acontecer hoje. Primeiramente, é o último dia para que os órgãos confirmem sua adesão ao certame, como previamente planejado.

No entanto, o evento mais significativo, já anunciado na manhã de quinta-feira, dia 28, foi a assinatura do documento que estabelece as regras da seleção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A publicação do documento no Diário Oficial e por fim, a ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, convocou uma coletiva de imprensa para explicar os detalhes do concurso. O encontro está marcado para 14 desta sexta.

Outras datas importantes já haviam sido anunciadas anteriormente. Entre os dias 16 e 20 de outubro, estão programadas reuniões para definir a banca organizadora do concurso, que deve ser anunciada ainda neste mês, sendo o Cebraspe a escolha mais provável. A previsão é que o edital de abertura de inscrições seja publicado em 20 de dezembro.

Vagas e cargos Concurso Nacional Unificado

O concurso conta com 5.101 vagas confirmadas. Veja os cargos:

MCTI: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

Fiocruz: 300 vagas;

AFT: 900 vagas;

AIE: 300 vagas;

ATI: 300 vagas;

ATPS: 500 vagas;

EPPGG: 150 vagas;

MDIC: 50 vagas;

Ministério da Justiça: 100 vagas;

IBGE: 895 vagas;

Previc: 40 vagas;

Antaq: 30 vagas.

A data agendada para a realização das provas está marcada para o dia 25 de fevereiro.



No entanto, o secretário-geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, José Celso Cardoso Júnior, recentemente mencionou que está sendo avaliada a possibilidade de adiar a aplicação dos exames para o mês de março.

Essa medida tem como objetivo proporcionar aos candidatos um período de preparação mais extenso e adequado.

Uma novidade importante é que os candidatos terão a oportunidade de pagar uma taxa de inscrição para concorrer em vários órgãos públicos.

Isso significa que poderão se inscrever para diversas posições dentro da mesma área temática, indicando suas preferências de acordo com suas competências e interesses.

A aplicação das provas está planejada para ocorrer em aproximadamente 180 cidades.

Contudo, é relevante observar que a realização dos exames em uma determinada cidade não implica necessariamente que as vagas oferecidas estejam localizadas na mesma região.

A maior parte das oportunidades estará concentrada em Brasília, Distrito Federal, onde se prevê uma grande demanda por profissionais qualificados

Distribuição Concurso Nacional Unificado

As 180 cidades serão divididas da seguinte forma:

30 municípios do Norte;

50 municípios do Nordeste;

18 municípios do Centro-Oeste;

49 municípios do Sudeste; e

23 municípios do Sul.

Provas Concurso Nacional Unificado

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

Provas Objetivas Gerais: Esta etapa será comum a todos os candidatos e abordará temas gerais relevantes para a seleção. Provas Objetivas e Dissertativas por Áreas de Atuação/Blocos Temáticos: As provas serão organizadas de acordo com as áreas de atuação ou blocos temáticos, e não com base em cargos ou órgãos específicos. Avaliação de Títulos ou Experiência Profissional Anterior: Os candidatos serão avaliados com base em seus títulos acadêmicos e/ou experiência profissional relevante. Aplicação do Critério de Preferência para a Classificação Final: Um critério de preferência será aplicado para determinar a classificação final dos candidatos.

A divulgação das disciplinas que serão abordadas nas provas objetivas e dissertativas ocorrerá após a adesão dos órgãos participantes e a seleção da banca organizadora. As informações detalhadas sobre o conteúdo das provas serão publicadas no edital de abertura de inscrições.

A avaliação dos títulos ou experiência profissional será personalizada de acordo com as necessidades de cada órgão.