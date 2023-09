Miranda Kerr usa o Snapchat do marido para anunciar o bebê nº 4

Miranda Kerrtem outro pãozinho no forno com o marido e cofundador do Snapchat Evan Spiegel … usando o aplicativo do marido para compartilhar as grandes novidades.

A modelo anunciou sua quarta gravidez na sexta-feira no Snapchat, compartilhando uma imagem adorável de quatro pares de sapatos alinhados do maior para o menor… com blocos numerados.

Miranda diz que ela e Evan estão adicionando um menino à ninhada… e este será o terceiro filho deles juntos.

Ela divulgou a notícia do bebê em seu Instagram e direcionou os fãs para sua conta no Snapchat na plataforma de propriedade de seu marido extremamente rico… e ela já está com uma pequena barriga à mostra.

Miranda e Evan têm outros dois filhos de no início do casamento … e ela também tem um filho com Orlando Flor de um relacionamento anterior.

Agora, Miranda está se preparando para trazer outro menino ao mundo… não é à toa que ela está dizendo que é uma #boymom.