Missed Fists: Aleksei Oleinik vence estreia no boxe com nocaute em 34 segundos

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Às vezes é importante lembrar que um lutador não deixa de existir apenas quando se separa do UFC, mesmo que não passe imediatamente para outra promoção notável. Nossos dois primeiros clipes mostram pesos pesados ​​vivenciando os dois lados da moeda em suas vidas pós-octógono.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Aleksei Oleinik vs. Tagir Dzoblaev

Setenta e nove. Foi o número de lutas profissionais de MMA que Aleksei Oleinik disputou, incluindo 17 lutas no UFC. Em vez de ir para o 80º lugar, o mestre do estrangulamento de Ezequiel decidiu calçar as luvas de garotão e entrar no ringue de boxe pela primeira vez desde que começou a lutar em 1996 (!).

Correu muito bem!

Quando vimos pela última vez Oleinik, 46 anos, ele estava no lado errado de um nocaute brutal nas mãos do companheiro de MMA Oli Thompson. Isso aconteceu em um evento regional na Rússia e foi a quinta derrota de Oleinik em seis lutas, que incluiu quatro derrotas perto do fim de sua carreira no UFC.

Este regresso a casa foi muito mais positivo para Oleinik, já que precisou de apenas 34 segundos para afastar Tagir Dzoblaev, lançando um olhar severo para garantir. Oleinik tem extraordinárias 47 vitórias por finalização em seu nome, mas talvez ele devesse estar balançando e batendo o tempo todo?

Depois de ver este clipe, “The Boa Constrictor” tem a primeira palavra sobre o vencedor do Fury-Ngannou, eu acho.

Lembra do que eu disse sobre os lutadores do UFC não desaparecerem quando não tiverem mais aquelas três letras ao lado do nome? No caso de Jared Vanderaa, talvez fosse melhor se ele tivesse dado um passo atrás na competição.

Em um evento Lights Out Xtreme Fighting em Pauma Valley, Califórnia, no fim de semana passado, Vanderaa deu de cara com Chuck Campbell; mais precisamente, de cabeça nos punhos de Campbell, resultando em Vanderaa sendo eliminado na tela.

Tem sido uma tarefa difícil para Vanderaa, que conseguiu um recorde verdadeiramente estranho de 1-6 com o UFC antes de deixar a promoção em outubro passado. Essa sequência incluiu derrotas para Waldo Cortes-Acosta, Alexandr Romanov, o headliner do UFC Paris Serghei Spivac e, claro, o já mencionado Oleinik.

Por outro lado, Campbell melhora para 6-3 (1 NC) como profissional e já competiu pelo Bellator, PFL, Cage Warriors e A1 Combat de Urijah Faber. Peso pesado é um mundo tão estranho, cara.

Você pode assistir a um replay do LXF 10 com uma assinatura da fuboTV.

Luis Escudero vs. João Campos

Sou fã de improvisação. Em geral. Todos nós já vimos improvisações ruins antes. começa vagamente atraente com os artistas pedindo sugestões de cena ao público e então eventualmente se transforma em alguém fazendo uma impressão terrível de Borat (não que eu esteja acima das impressões terríveis de Borat). A questão é que todos nós sabemos a diferença entre uma boa improvisação e uma má improvisação.

Esta foi uma boa improvisação.

Em um evento do Ultimate Warrior Challenge em Tijuana, Luis Escudero aproveitou uma situação embaraçosa após Juan Campos receber seu chute. Escudero decidiu fazer a transição imediata para um armlock voador, o que provavelmente é imprudente em 98 por cento das vezes, mas neste caso funcionou lindamente ao encontrar a finalização.

Provavelmente ajuda o fato de Campos não ser exatamente a competição mais acirrada (recorde de 10-17 com 13 derrotas por nocaute/finalização), mas não vamos estragar esse momento.

UWC 47 está disponível para replay com uma assinatura do UFC Fight Pass.

Zewang x Yedeli Wulazibieke

Escudero seria o líder em pontos de estilo esta semana se não fosse pelo chinês Zewang. Ainda dou vantagem para o Escudero, mas essa combinação de chute alto e arco? Um segundo muito, muito, muito próximo.

Já vimos isso centenas de vezes, mas nunca me canso da sequência “chute corporal para dar um chute alto”, principalmente quando é tão eficaz quanto esta. As mãos de Yedeli Wulazibieke não estão nem perto de onde deveriam estar quando Zewang levanta a perna e os resultados são verdadeiramente espetaculares.

Um replay gratuito deste evento copromovido pela World Kings Glory e M-1 Global está disponível no YouTube.

Jung Seung-Ho x Kim Young-Hoon

Han Yoon-Soo x Son Jae-Min



E esse pode nem ser o nosso melhor nocaute da semana!

Em Anyang, Coreia do Sul, Jung Seung-Ho e Kim Young-Hoon descarregaram os dois barris antes de Jung destruir Kim com um chute frontal.

Em termos de técnica, tudo nesta sequência de nocaute parece tão errado e, ao mesmo tempo, tão certo. O Zumbi Coreano deveria estar orgulhoso desses dois.

Uma luta antes, Han Yoon-Soo enviou Son Jae-Min em uma viagem divertida com uma mão direita em forma de bolhas.

Gostaria que esse KO tivesse acontecido no SmartCage para que pudéssemos obter uma estatística de “distância percorrida”.

Robert Maruszak x Damian Bujkowski

Então, novamente, Robert Maruszak tem essa batida?

No Fight Exclusive Night 49 em Mragowo, Polônia, Maruszak enviou Damian Bujkowski em uma jornada dolorosa com um doce gancho de esquerda no dinheiro. De acordo com Tapology, Bujkowski está listado em 6 pés-8, então é um longo caminho a percorrer.

Mina Daiki vs.

Depois temos Daiki Mine, que enviou Kaito Kimoto em uma viagem diferente em um evento do Pancrase em Tóquio.

Veja como a cabeça de Kimoto aparece. Esse soco fez esse homem ver o céu.

Se contarmos a distância percorrida no plano astral, então Mine vence esta competição por vários quilômetros.

Anthony Chung x Brian Ritchie

Kelvin Bowen x Loai Abushaar



A seguir, temos alguns destaques amadores do Ringside Unified Fighting em Phoenix.

Nesse primeiro clipe, Anthony Chung precisou de apenas 22 segundos para acertar Brian Ritchie com um par de socos que o acertaram no rosto. No segundo clipe, Kelvin Bowen mostrou a todos uma maneira divertida de contornar o golpe do oponente.

Afrim Thaqi vs. Tobias Bohlin

Passando para o Allstars Fight Night 2 em Solna, Suécia, temos que mostrar um pouco de amor a Afrim Thaqi por esta linda finalização combinada de triângulo e chave de braço.

É um prazer assistir. Thaqi trabalha suas progressões, avança com calma, passa de uma tentativa de crucifixo para o triângulo e depois segura o braço para a finalização.

Maraoune Bellagouit x Abdi Farah

Confira a velocidade da mão de Maraoune Bellagouit.

Por mais que todos nós gostemos de boas pegadas, também há algo a ser dito sobre disparar com a mão direita e decolar.

Observe isso novamente. Nenhum movimento desperdiçado, apenas pura precisão e impacto.

UAE Warriors 43 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Nyamjargal Tumendemberel vs. Peter Danesoe

Enquanto estiver lá, confira as semifinais do segundo torneio Road to UFC (não confundir com Road FC), com destaque para esse nojento estrangulamento de Nyamjargal Tumendemberel.

Tumendemberel atende pelo apelido de “Arte do Nocaute” e fez jus a isso, mesmo que não tenha sido da maneira que se esperava.

É importante ressaltar que esta não foi uma semifinal do peso mosca (os vencedores dessas lutas foram o chinês Jiniushiyue e o japonês Rei Tsuruya). Mesmo assim, você deve imaginar que o invicto Tumendemberel está na reserva e provavelmente a apenas uma ou duas boas atuações de um contrato próprio com o UFC.

