Missed Fists: Artista marcial peso galo rebate e fisiculturista sangrento em briga de rua

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Lamentavelmente, tem havido uma onda de discurso “músculo vs. artista marcial” recentemente, principalmente devido a um fisiculturista chamado Bradley Martyn (não se preocupe, eu também não sei quem ele é) alegando que ele poderia fazer um trabalho rápido com peso mais leve. lutadores de classe, incluindo os 5 melhores MMA GOAT Demetrious Johnson.

Por mais divertido que seja ver “Mighty Mouse” absolutamente um boneco de pano, esse idiota, eu pessoalmente tenho pouco interesse em que esse encontro realmente aconteça. No entanto, se esta é uma coceira que precisa ser aliviada para alguns de vocês, então a Turquia tem o que você precisa.

Kaan Kazgan vs. Savas Cebeci

O treinador e influenciador Savas Cebeci recentemente assumiu a posição de seus colegas de academia, concordando em enfrentar o peso galo Kaan Kazgan em uma luta que parece o mais longe de ser sancionada possível e acontece exatamente como você esperaria.

Confira o clipe sangrento aqui.

Kazgan faz o que qualquer lutador inteligente faria e imediatamente leva Cebeci para o chão onde o tamanho não importa quando um competidor tem habilidade e o outro não. Ele começa a espancar e sangrar Cebeci até que Cebeci faz a coisa certa e desiste.

Não se preocupe muito com Cebeci também. Como diria Derrick Lewis, ‘ele está bem’.

Aí está. Se alguém lhe perguntar como um fisiculturista não treinado se sairia contra um artista marcial profissional, basta mostrar este clipe e economizar muito tempo de todos. Com toda a probabilidade, isso foi apenas um golpe publicitário para os dois homens e, se for assim, aqui está, pessoal. Aqui está toda a atenção que você pediu. PEGUE.

Parque Seong Hyun x Duc Manh Luu

Agora é provavelmente um bom momento para mencionar que, mesmo que você seja um lutador de verdade, não há garantia de que isso o salvará da ignomínia. Caso em questão, não havia muito que Duc Manh Luu pudesse fazer aqui quando o oponente Seong Hyun Park abriu a luta com um deslize de bunda em suas pernas que se transformou em uma finalização de calcanhar de 12 segundos.

Seria muito engraçado ver Demetrious Johnson fazer isso com Bradley Martyn, posso admitir.

Você pode assistir ao evento completo do Angel Fighting Championship 28 em Vung Tau, Vietnã, gratuitamente no YouTube.

Alberto Montes vs. Adam Ortiz

Em um evento do Combate Global em Miami, tivemos um trabalho de base mais impressionante quando Alberto Montes colocou Adam Ortiz para dormir com a habilidade e a rapidez.

Reconhecimento instantâneo da tentativa de queda de Montes, que lhe permitiu fazer a transição imediata para o estrangulamento anaconda. O reconhecimento de Ortiz do perigo que corria não foi tão imediato, infelizmente para ele, e ele foi levado a um cochilo na gaiola.

Brandon Brachet vs. Diego Emanuel Dias

Ketelyn Farias vs. Niele Silva

Kyle Hill vs. Felipe Soares de Silva



Ortiz não foi o único lutador a ver sua noite acabar repentinamente no fim de semana passado. A seguir, temos um trio de nocautes que fizeram a ação passar de 60 a 0 num piscar de olhos.

No evento inaugural do Ultimate Cage em Lille, França, Brandon Brachet surpreendeu Diego Emanuel Dias com um chute giratório devastador no fígado.

Num momento você é o caçador, no momento seguinte você está caçando suas entranhas para ter certeza de que elas não saíram da sua boca. Isso é vívido o suficiente para você?

Em São Paulo, a peso palha amadora Ketelyn Farias abriu o show do Standout Fighting Tournament 42 (replay gratuito disponível no YouTube) com uma marreta de direita overhand.

O espírito de Niele Silva deixou a jaula bem antes de seu corpo atingir o tatame, então Farias poderia facilmente ter escapado. Há também a possibilidade assustadora de ela não conhecer sua própria força.

E então, no Combat FC 5, em Wilmington, Massachusetts, Kyle Hill acertou um combo de três golpes culminado por um chute na cabeça que convidou seu oponente a se sentar e permanecer ali.

Agora é assim que você sai.

Um replay do Combat FC 5 está disponível via replay pay-per-view no FITE.

Devin Smith vs. Jonathan Piersma

Shane Wright x Houston Nole

Jacobe Smith vs. Brian Grinnell

Trent Miller x Chato Wiest

Emily Martins x Micaela Rampage



Se você está procurando uma boa e velha balada, é difícil superar o valor do UFC Fight Pass, que recentemente contou com nocautes brutais do LFA, Fury FC e Cage Fury FC.

No LFA 167 em Niagara Falls, NY, Devin Smyth eliminou Jonathan Piersma com um chute giratório.

Quando eu estava fazendo anotações para esse recurso, aqui está o que escrevi sobre esse clipe (uma versão editada, pelo menos):

“Puta merda, que nocaute de chute giratório”

Isso resume meus sentimentos sobre toda aquela situação.

No Fury FC 83 em Tulsa, Oklahoma, tivemos mais lutadores com pressa, já que Shane Wright derrotou Houston Nole em sete segundos e Jacobe Smith quase não precisou de mais tempo para derrubar Brian Grinnell.

Você pode assistir a finalização de Wright aqui e a finalização de Grinnell aqui:

Faça 7-0 agora para Smith, com cinco dessas vitórias vindo por KO/TKO no primeiro round.

O melhor dos melhores pode ter vindo do Cage Fury FC 125 em New Town, ND, quando Trent Miller mandou Chiato Wiest quicando para fora da jaula com um chute na cabeça que enrijeceu o corpo.

Seríamos negligentes se não mencionássemos a estreia profissional da talentosa competidora de jiu-jitsu Emily Martins. Ela tem apenas 19 anos, mas se pudermos animar Raul Rosas Jr., de 18 anos, certamente não é cedo para dar brilho a Martins.

Especialmente se ela continuar atuando assim.

Além disso, o nome de sua oponente: Micaela Rampage.

MICAELE RAMPAGE.

Até semana que vem, pessoal, cuidem-se e lembrem-se: escolham sempre o rock.

