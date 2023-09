Missed Fists: Fighter continua atacando depois de bater claramente

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Vimos lutas fantásticas no UFC Vegas 79, com Bryce Mitchell conquistando uma vitória sobre o também faixa-preta de jiu-jitsu brasileiro Dan Ige, e provavelmente teríamos tido mais luta na luta principal se Mateusz Gamrot x Rafael Fiziev o fizessem. t terminar prematuramente devido a uma lesão brutal de Fiziev.

Não tema, houve muito mais lutas divertidas esta semana, incluindo uma situação verdadeiramente estranha que ocorreu ontem à noite em Lima, Peru.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Sebastião Fernández vs. Jefferson Araújo

Então… qual é o seu melhor palpite sobre o que aconteceu aqui?

Na minha primeira visualização, pensei que Jefferson Araujo tivesse que bater porque estava machucado, mas então ele se levantou e tentou derrubar um confuso Sebastian Fernandez. Então pensei que talvez fosse uma batida falsa calculada, o que é possível exceto pelo fato de a batida ser muito clara e a linguagem corporal de Araujo ser difícil de ler. Ele estava tão confuso quanto qualquer outra pessoa?

Carregador @likeengannou710 teorizou que talvez o árbitro tenha pensado que foi Fernandez quem bateu porque foi ele quem inicialmente se defendeu de uma tentativa de finalização antes de aparentemente contra-atacar com um estrangulamento de Von Flue. Sherdog’s Jay Pettry me perguntei se Araujo realmente foi eliminado pelo estrangulamento, acionado por instinto, e então sua mente simplesmente reiniciou como se nada tivesse acontecido.

O estimado Caposa acrescentou que talvez Araujo quisesse simplesmente finalizar, mas quando Araujo o soltou e o árbitro não desistiu da luta, ele achou que iria voltar atrás. Apenas confuso. Como sempre dizemos, se Caposa não consegue descobrir uma sequência de MMA, então provavelmente você está vendo uma ocorrência única.

Agradecemos a Fernandez por manter a calma aqui, embora ele provavelmente estivesse tão confuso quanto o resto de nós.

O card principal do Fusion FC 66 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

George Mangas vs. Brogan Stewart-Ng

Essa submissão (foi uma submissão, certo?) supera por pouco o nosso vice-campeão no item principal de hoje.

Do Eternal MMA 79 (também disponível no UFC Fight Pass) em Queensland, na Austrália, o peso pena Brogan Stewart-Ng empregou uma defesa de estrangulamento raramente usada, que envolvia não lutar com as mãos do adversário George Mangos.

Isso não funcionou.

Para seu crédito, Stewart-Ng aguentou firme por um tempo antes de cair de bruços na tela. Sombras de Kevin Lee x Michael Chiesa aqui e funcionou tão bem para Chiesa naquela época. O que, novamente, quer dizer que não.

Olha, eu não sou nenhum especialista em luta agarrada e qualquer um que entrar naquela jaula sabe mais sobre esse aspecto da luta do que eu jamais saberei, mas me sinto confortável em afirmar que se alguém pular em suas costas e afundar em um estrangulamento, você pode querer mostrar maior urgência na defesa da submissão. Me chame de louco, essa é apenas a minha opinião.

Suguru Nii x Shinsuke Kamei

Yasuhiro Kawamura x Rui Imura



Oh, você pensou que tínhamos acabado com a chicana de submissão?

No Pancrase 337 em Tóquio, Suguru Nii usou uma maldita tesoura na perna para colocar Shinsuke Kamei para dormir e conquistar o título vago dos penas.

Esse não é um final que você vê com muita frequência, o exemplo mais famoso provavelmente é a vitória perturbadora de Sheila Bird sobre Kim Couture em 2011.

Vamos fechar o círculo com outra situação estranha de finalização, embora que pelo menos tenha uma resolução clara.

Este clipe é estranho porque Rui Imura bate claramente, Yasuhiro Kawamura solta imediatamente e Imura AINDA sai. MMA é perigoso pra caramba, pessoal.

Kody Steele x Nico Echeverry

Espere, temos um destaque de Kody Steele e não envolve luta livre?

Steele é mais conhecido por sua habilidade no jiu-jitsu, mas toda vez que ele se envolve no MMA ele parece estar enganando alguém. No último domingo, ele destruiu Nico Echeverry com uma joelhada no meio para melhorar para 5 a 0 com suas duas últimas vitórias vindo por nocaute.

Nós o apresentamos pela primeira vez em novembro de 2021, quando ele encerrou sua breve carreira amadora no MMA com um nocaute de 13 segundos. Para um cara com habilidades de luta de elite, ele adora colocar as mãos (e os joelhos) nas pessoas.

Oh, alguém nocauteou outra pessoa em três segundos no mesmo programa. Você pode querer verificar isso.

A totalidade do Fury Challenger Series 7 está disponível gratuitamente no YouTube.

Grigory Mishin vs. Asan Azizov

Ei, lembra quando eu disse que cansei de falar sobre submissão legal? Eu menti.

No MMA Série 72, em Moscou, Grigoriy Mishin travou um lindo estrangulamento de triângulo invertido que deixou Asan Azizov desmaiado.

Este card foi encabeçado pelo eterno Sergei Kharitonov, que aumentou sua contagem de nocautes com uma série de socos que é sua marca registrada. Na verdade, Kharitonov venceu três lutas consecutivas desde a última vez que competiu pelo Bellator em 2021 e está com 11-2 (2 NC) desde 2017. Ele conseguiu mais uma corrida!

Claudeci Brito vs. Damir Tolenov

A maior surpresa da semana também veio por finalização, com Claudeci Brito nocauteando o invicto Damir Tolenov com um mata-leão em apenas 73 segundos.

Desculpe, Bryce Mitchell, essa pode ter sido a melhor reviravolta da semana, especialmente dadas as apostas e a finalização real.

Tolenov vai se recuperar e você tem a sensação de que ele provavelmente acabará em uma grande promoção na América do Norte antes de Brito, se esse for o caminho que ele escolher. Mas mesmo que Tolenov se torne um futuro campeão peso mosca do UFC, Brito sempre será a resposta para a pergunta trivial sobre quem lhe rendeu sua primeira derrota.

Um replay gratuito da Octagon League 50 está disponível no YouTube.

Eliel Mota vs. Otávio Canchola

Romário Orozco vs. Luís Espinoza



OK, seus nocauteadores já estão ansiosos há muito tempo. Aqui está sua solução.

Voltando ao UFC Fight Pass com o Budo Sento Championship 17 na Cidade do México, tivemos Eliel Mota dando a Octavio Canchola uma recepção cruel às fileiras profissionais com um nocaute técnico desagradável no corpo.

A finalização mais devastadora do card veio de Romário Orozco. Ele fez de Luis Espinoza o vencedor do prêmio “HEAD MOOOOOMENT (Gone Wrong)” desta semana ao levantar um joelho no momento em que Espinoza enfiou o rosto nele. Tempo de sono instantâneo.

Esta semana é isso, não se esqueçam de todos que neste sábado tem novo evento Fight Circus.

É tarde demais para encaixar esse cara?

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.