Missed Fists: Lutador com soco giratório e nocaute nocauteador

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Na semana passada, começamos com um nocaute ocorrido com apenas dois segundos de luta. Esta semana, o foco é a ação da campainha, e não chega muito mais perto do que aconteceu no Hazard Fight Night 2 em Ivano-Frankivsk, Ucrânia, no último sábado.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Oleksiy Bondarenko vs. Andrey Sapa

(destaque por volta das 3:05:00)

A rodada de abertura da disputa de peso pena de Oleksiy Bondarenko e Andrey Sapa foi principalmente uma luta de luta livre que contou com algumas divertidas tentativas de finalização no chão. Portanto, é justo que tenha terminado com um golpe giratório e selvagem contra a cerca, que caiu bem quando o relógio marcou 0.

Observe aquele golpe novamente, ou é exatamente no toque da campainha ou até um pouco depois (embora eu esteja assumindo que o relógio na tela está um pouco atrasado). Independentemente disso, foi certeiro e absolutamente devastador.

Sapa foi FORA fora. Demorou vários minutos para ele se sentar, mas felizmente parece que ele conseguiu sair da jaula com ajuda. Foi uma noite difícil para Sapa, que viu a sequência de cinco vitórias consecutivas ser interrompida.

Quanto a Bondarenko, ele demonstra ter talento para o dramático, pois de acordo com seu histórico esta é a segunda luta consecutiva que ele termina nos 15 segundos finais do primeiro round. Ele derrotou Stepan Litvinenko por finalização com chave de braço aos 4:47 em seu luta anterior, que na verdade aconteceu em junho de 2021, e se você olhar mais abaixo em seu currículo, ele também acertou um nocaute na cabeça no primeiro round faltando oito segundos para o final.

Conselho para seu próximo oponente: Proceda com extremo cuidado quando o relógio marcar 4h45.

Marcel Nurlanbek vs. Ahmed Elfarazy

Shermurat Kalilov vs. Ahmed El-Gharib

Doston Bozorov vs. Werleson Almeida



No octógono 49 em Bishkek, Quirguistão, os prospectos Marsel Nurlanbek e Shermurat Kalilov se mostraram em grande estilo.

Nurlanbek, um peso pena de 26 anos, mostrou pouca consideração pelos talentos de seu oponente ao correr para uma perna e agarrar uma chave de joelho para finalizar em nove segundos.

Não sei se Nurlanbek está pronto para o horário nobre (depois de uma dúzia de lutas em sua carreira profissional, ele ainda não enfrentou um adversário com um recorde melhor que 3-1), mas esse tipo de entusiasmo certamente fará com que ele seja visto por um promoção maior se sua equipe quiser.

O mesmo pode ser dito do peso pena Shermurat Kalilov, de 25 anos, que melhorou para 7-0 com este incrível nocaute de pega-pega que fez com que o oponente Ahmed El Gharib visse os mesmos fantasmas que Brendan Schaub viu quando foi esmagado por Ben Rothwell.

Kalilov enfrentou uma concorrência melhor do que Nurlanbek, então espere que ele também veja outras organizações.

Doston Bozorov soma nove vitórias consecutivas desde sua estreia em 2020 e este nocaute na cabeça de Werlleson Almeida pode ser o momento que o apresentará a um público mais amplo.

Esta é a definição de nocaute técnico. Almeida pode não ter desmaiado, mas a vontade de lutar foi eliminada do corpo. Isso não foi um chute na cabeça, foi um chute no rosto. Coisas desagradáveis.

Um replay gratuito do último evento da Octagon League está disponível no YouTube.

Juan Alvarez x Christopher Wingate

Se estamos mencionando a finalização rápida de Nurlanbek, então não podemos ignorar a finalização de 13 segundos de Juan Alvarez sobre Christopher Wingate no evento Gamebred Bareknuckle MMA da última sexta-feira.

Essa finalização demorou um pouco mais para ser encontrada, já que Alvarez e Wingate tiveram um momento para abraçar tudo isso, mas Alvarez transformou em uma luta de chão com um chute na perna que desequilibrou Wingate. Suas pernas se enroscaram e Alvarez soube imediatamente que havia ouro na forma de um gancho de calcanhar perverso.

Anna Wrzecionkova vs. Marketa Urbanova

Do departamento de “MMA amador só no nome”, aqui está a peso galo Anna Wrzecionkova destruindo Marketa Urbanova com um chute na cabeça.

Isso só mostra que é possível tornar o MMA tão seguro quanto humanamente possível e que ainda é uma das coisas mais perigosas que um ser humano pode fazer.

Jun Hwan Lee x Jun Ho Shin

Finalizações one-shot são ótimas, mas todos nós também podemos apreciar um bom combo KO. No Ring FC 3 em Seul, Jun Hwan Lee derrotou Jun Ho Shin a caminho de um final espetacular.

Não tenho certeza de como vocês estão marcando aquele em casa, mas começando com o chute frontal, estou creditando a Lee um combo de nove golpes (não acho que o último soco acertou, felizmente para Shin). Lee lançou todos os ataques sob o sol em Shin e é assustador como tudo acertou com impacto máximo.

Você pode assistir a um replay gratuito de Ring FC 3 no YouTube.

Falando em gratificação atrasada, vimos um belo exemplo disso em um evento do Cage Warriors em San Diego.

O peso pena Roberto Hernandez venceu sua oitava luta consecutiva com um belo nocaute no corpo de Toby Misech, que foi fácil de perder à primeira vista. Hernandez disparou um contra-ataque de esquerda que mesmo no replay não parecia ter sido lançado com muita velocidade, mas a colocação é perfeita e momentos depois Misech foi reduzido a uma poça.

As últimas três vitórias de Hernandez foram todas por decisão, então ele provavelmente não se importou em esperar mais alguns segundos para garantir sua última finalização.

Cage Warriors 159 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Karshyga Dautbek vs. Diego Brandao

Rustem Kudaybergenov vs. Nizamuddin Ramazanov



Diego Brandão continua acompanhando desde a última vez que o vimos no UFC, há sete anos, quando ele apareceu em uma série de promoções notáveis. O Lutador Final 14 O vencedor estava na verdade em uma seqüência de três vitórias consecutivas antes de encontrar Karshyga Dautbek em um evento do Alash Pride em Astana, Cazaquistão. Lá, Dautbek fez de Brandão seu 11º nocaute em 13 vitórias profissionais.

Essa foi a luta profissional nº 49 do Brandão e não sei se ele está esperando um belo 5 a 0, mas vamos torcer para que ele se afaste do jogo antes que sofra muito dano.

Algumas lutas antes, Rustem Kudaybergenov conquistou o cinturão dos leves com uma direita poderosa que pegou Nizamuddin Ramazanov intervindo no pior momento.

Alash Pride 89 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.