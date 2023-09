Missed Fists: O lutador ataca o oponente para registrar um nocaute impressionante de 2 segundos

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Você acabou de piscar?

Se você fez isso, pode ter perdido nossa entrada principal desta semana, que leva a melhor quando se trata de finalizações rápidas. Ouvimos lutadores dizerem o tempo todo que planejam passar por cima de seus oponentes, mas isso nunca foi executado de forma tão clara na prática.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Travis Lawrence x Dawson Dillard

“Lutadores, vocês estão prontos???”

Esse cara não estava pronto.

Em um show da Agoge Fight League em Goodlettesville, Tennessee, no fim de semana passado, uma luta amadora terminou em dois (DOIS) segundos quando Travis Lawrence simplesmente marchou pela jaula e deu um soco no oponente Dawson Dillard.

Definitivamente, a defesa de Dillard deixa muito a desejar (tente dizer isso 10 vezes rápido), mas imagino que ele foi jogado para fora por Lawrence, aparentemente se teletransportando para um local bem na frente dele e então soltando uma bola de fogo em seu rosto. Observe você mesmo novamente e apoie Lawrence por enviar vários ângulos diferentes do destaque.

São dois segundos legítimos também, sem trapaça do relógio. Leva um segundo para Lawrence avançar e um segundo para o soco desligar Dillard. Antes que passe mais um segundo, o árbitro já corre para interromper a luta. Coisas surreais.

Zana Kalary x Callum Turberfield

Em Wolverhampton, Inglaterra, tivemos outro show discreto com algumas travessuras importantes, já que o Golden Ticket Fight Promotions apresentava Zana Kalary fazendo ISSO com Callum Turberfield.

Não sei como Kalary tomou a decisão de dar esse chute, como ele acertou, nem como foi tão eficaz, mas quando você tem esse tipo de entusiasmo, você deve ser recompensado e Kalary foi generosamente recompensado com um golpe único. – nocaute de carreira.

Alfredo Ruelas vs. David Alessandro Aguilar

Leonardo Morales vs. Jose Ferreira



Chutes na cabeça estavam por toda parte e o show do Combate Global em Miami não foi exceção.

Peso leve Alfrego Ruelas finalizou David Alessandro Aguilar com um chute de longa distância na cabeça que Aguilar não chegou perto de parar.

E quando você não chega perto de impedir um chute na cabeça, coisas ruins acontecem.

O nocaute na cabeça de Leonardo Morales não foi tão espetacular, mas se você acha que estou deixando passar uma oportunidade de mostrar um O ultimo lutador (América latinaisto é) original, então você claramente não me conhece.

Isso deve ser considerado uma surpresa, visto que o adversário de Morales, José Ferreira, estava 3-0 na jaula do Combate e 11-0 no geral como profissional. Mas, novamente, não há vergonha em sua primeira derrota ser para um lutador que passou pelo cadinho que é TUF.

Casey Norton x Tyler Smythe

Aqui está outro chute na cabeça com uma configuração sorrateira.

Talvez “setup” seja a palavra errada aqui, porque o que estou me referindo é aquela joelhada no estômago que Casey Norton de alguma forma caiu enquanto estava comendo uma mão direita limpa no rosto. Isso abala muito Tyler Smythe e ele faz de tudo para proteger sua barriga, o que sela seu destino.

Você tem que adorar a câmera lenta aqui, não apenas porque nos dá uma análise clara da finalização, mas porque você também pode ver como foi difícil para o árbitro tomar uma decisão em uma fração de segundo. Com o benefício deste replay, sabemos que Smythe terminou assim que o chute acertou, mas o árbitro espera aquele momento extra para ver se ele se recuperará e isso permitirá que um soco extra passe. Um trabalho difícil e ingrato.

Um replay de New England Fights 54: Fight at the Opera (excelente nome do evento!) Está disponível para replay pay-per-view.

Elias Santos vs. Lucas Marte

No Fighting Force 12 em Santo Domingo, República Dominicana, Elias Santos deu um chute na cabeça do tipo looping que pode não ser tão bonito quanto as entradas anteriores, mas não foi menos eficaz.

Fighting Force 12 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Gustavo Henrique vs. Samuel Cassimiro

Vimos algumas finalizações brutais, mas agora chegamos a algumas realmente assustadoras, pois temos nossos indicados para o outono da semana de Humpty Dumpty.

No R1 Fighting Series 3, em São Paulo, Gustavo Henrique acabou de descarregar em Samuel Cassimiro contra a grade, deixando Cassimiro com cara de quem estava se sacudindo como minha garota T-Swift ao cair para trás.

Icaro Brito vs. Junior Duarte

Richard Martins x João Paulo Silva



Também em São Paulo, desta vez no LFA 166 (disponível para assistir no UFC Fight Pass), Ícaro Brito perfurou Junior Duarte com uma pancada na lateral da cabeça que imediatamente causou o desligamento de todo o sistema.

O trio de Richard Martins e um nocaute de João Paulo Silva podem ficar aquém das menções honrosas de Humpty Dumpty, mas não podemos deixar passar um homem literalmente sentando outro homem.

Lucas Martins x Ylies Djiroun

Pavel Dailidko vs. Salim El Ouassaidi

Borislav Nikolic vs. Ali Guliev



O UFC Paris foi uma noite marcante para os lutadores franceses (luta de Zarah Fairn? Que luta de Zarah Fairn?), mas o evento Brave CF de quinta-feira (disponível no DAZN) em Nantes, França, não foi tão tranquilo para os heróis da cidade. As três principais lutas do card terminaram em Ls para os franceses, incluindo o brasileiro Lucas Martins (sem parentesco com Richard, até onde eu sei) cuidando dos negócios contra Ylies Djiroun na luta principal e Anthony Dizy perdendo a decisão para Vladislav Rudnev no co-evento principal.

Falando da música característica de Bachman-Turner Overdrive (desculpas a Você ainda não viu nada), o peso pesado Pavel Dailidko acabou de transportar Salim El Ouassaidi para finalizar no primeiro round.

Depois, há o sérvio Borislav Nikolic, que soltou um martelo de direita do nada que provavelmente fez Ali Guliev, do Azerbaijão, desejar que a França banisse o MMA novamente.

OK, houve um lutador francês que se saiu bem, embora isso tenha acontecido às custas consideráveis ​​de um compatriota.

ICYMI, certifique-se de assistir ao nocaute voador de Levy Carriel em Mathieu Rakotondrazanany.

Vote agora