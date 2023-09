MITO OU VERDADE? Veja curiosidades sobre o 7 de Setembro

Hoje é feriado, então, vale conhecer curiosidades sobre o 7 de setembro, o dia da Independência do Brasil. Afinal, há muitos fatos desconhecidos sobre a data que devem ser apresentados.

Se você gosta de história ou se é interessado em curiosidades veja este artigo completo. Com certeza tem fatos que nunca ouviu e também não foram apresentados no seu tempo de escola.

1 – Curiosidades sobre o 7 de setembro: Dom Pedro I estava com dor de barriga?

Para começar a lista, a primeira curiosidade é “Dom Pedro I estava com de barriga e montado em uma mula no dia em que proclamou a independência do Brasil”. A informação foi retirada do livro 1822, do autor brasileiro Laurentino Gomes.

De acordo com o autor, há registros da história do Brasil que apontam que Dom Pedro I estava montado em um animal de carga e provavelmente em uma mula e não um cavalo. Outro fato curioso é que ele sofria terríveis dores intestinais no dia da proclamação da república.

Há mais um ponto curioso sobre o dia, que tem relação com a companhia do príncipe regente. Então, ele estava cercado de fazendeiros e pessoas comuns do Vale do Paraíba, em São Paulo. Ou seja, os Dragões da Independência e a guardada fardada, que aparecem na obra de Pedro Américo, “O Grito do Ipiranga”, de 1888, não existiam na época.

2 – Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas pela independência

Seguindo as curiosidades sobre o 7 de setembro, outro fator que devemos levantar é que o Brasil teve que pagar pela sua independência, foram 2 milhões de libras esterlinas, e o dinheiro foi emprestado pela Inglaterra.

A informação está presente no Tratado de Paz e Aliança de 29 de agosto de 1825. Assim, no documento que reconheceu a independência do Brasil, havia a informação que o governo brasileiro precisava pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal.



Você também pode gostar:

A Inglaterra se tornou uma intermediadora diplomática nesse momento, porque viabilizou o acordo e emprestou dinheiro a Dom Pedro I. Afinal, o país era um grande fornecedor de produtos manufaturados ao Brasil e tinham grande interesse na independência para conseguir aumentar o comércio entre os países.

3 – Curiosidades sobre o 7 de setembro: O primeiro registo do grito aconteceu quatro anos depois

O livro Histórias da Gente Brasileira, Volume 2, de Mary del Priore, informa que o primeiro registro escrito sobre o Grito do Ipiranga aconteceu apenas quatro anos depois da Proclamação, em 1826.

Isso aponta que nenhum jornal da época noticiou o Grito da Independência em 7 de setembro. Ou seja, as primeiras notícias surgiram apenas em 12 de outubro, quando Pedro I foi proclamado como imperador do Brasil.

Um primeiro registro escrito foi relatado em 1826, quatro anos depois, pelo padre Belchior Pinheiro Ferreira, que era conselheiro de Dom Pedro e uma das testemunhas oculares do momento.

Com isso, o conteúdo foi detalhado e conhecido apenas décadas depois, por meio de publicações.

4 – Quem decretou a independência do Brasil foi Maria Leopoldina

Mesmo que o protagonismo da data seja de Dom Pedro I, quem formalmente decretou a Independência do Brasil foi Maria Leopoldina, a esposa do príncipe regente. A informação é do livro “D. Leopoldina, a história não contada – A mulher que arquitetou a independência do Brasil, de Paulo Rezzutti.

Essa é uma das curiosidades sobre o 7 de setembro que são mais conhecidas. Então, foi a princesa Leopoldina que assinou a declaração da independência, escrita por José Bonifácio, em 2 de setembro de 1822.

A sessão que precedeu o Grito do Ipiranga foi retratada quase 100 anos depois, em 1922, no quadro “Sessão do Conselho de Estado”, que traz Leopoldina articulando a independência do país.

5 – Curiosidades sobre o 7 de setembro: Brasil não podia anexar países africanos

O Tratado da Paz e Aliança, de 29 de agosto de 1825, apresenta mais um fato interessante, que é que o Brasil não podia anexar países africanos. Portanto, na época, o reino da Angola queria ser território brasileiro e não português.

Dessa forma, o artigo 3º do Tratado determina que o imperador brasileiro deveria prometer não aceitar as proposições de quaisquer colônias portuguesas para se reunirem ao Império do país.

A regra foi inserida no documento devido aos interesses mercantis angolanos, que estão vinculados mais ao Brasil do que a Portugal.

6 – Dom Pedro não disse “Independência ou morte”

Uma das curiosidades sobre o 7 de setembro é que Dom Pedro não disse “Independência ou morte”, na verdade a frase é “Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil, para sempre, separado de Portugal”.

A fonte da informação é o livro “Às margens do Ipiranga: a viagem da Independência”, de Rodrigo Trespach. Assim, o relato também é do padre Belchior, que foi testemunha ocular do momento.

De acordo com o relato, os presentes responderam com “Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro!”. Portanto, o príncipe disse ao seu ajudante: “Diga a minha guarda que acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal.”

7 – Curiosidades sobre o 7 de setembro: Exposição do coração de Dom Pedro I

Por fim, a última curiosidade é recente. Em 2022, o governo brasileiro fez um acordo com Portugal para trazer o coração de Dom Pedro I para a comemoração dos 200 anos da Independência. Então, o órgão ficou exposto no Palácio do Itamaraty, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

O órgão do imperador brasileiro foi trazido de Portugal a bordo de um jato executivo da FAB, a Força Aérea Brasileira, e a exposição ocorreu de 25 de agosto a 5 de setembro do ano passado.