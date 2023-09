Mitos e verdades sobre como limpar o óculos

Você usa óculos de grau ou de sol? Se sim, você sabe como limpar o seu óculos corretamente? Muitas vezes, nós limpamos os nossos óculos de forma inadequada, usando tecidos, papéis ou produtos que podem danificar as lentes, as armações e as hastes do nosso acessório. Isso pode prejudicar a nossa visão, a nossa saúde e a nossa aparência.

Neste artigo, esclareceremos alguns mitos e verdades sobre a limpeza dos óculos, que podem te ajudar a evitar erros comuns. Acompanhe!

Mitos e verdades sobre a limpeza das lentes

Posso usar álcool para limpar as lentes dos meus óculos?

Não, é um mito. O álcool pode danificar o revestimento das lentes, que protege contra riscos, reflexos e raios UV. Além disso, o álcool pode ressecar as borrachas das armações e das hastes dos óculos.

É verdade que posso usar saliva para limpar as lentes dos meus óculos?

Não, é um mito. A saliva não é higiênica nem eficaz para limpar as lentes dos óculos. Ela pode conter bactérias ou vírus que podem causar infecções nos olhos. Além disso, ela pode deixar marcas ou manchas nas lentes.

É possível usar lenços umedecidos para limpar as lentes dos meus óculos?

Depende, pode ser verdade ou mito. Você pode usar lenços umedecidos específicos para limpeza de lentes, vendidos em óticas ou farmácias. Eles são práticos e seguros para limpar as lentes dos seus óculos fora de casa.



Mas você não deve usar lenços umedecidos comuns, usados para higiene pessoal ou infantil. Eles podem conter substâncias químicas que podem danificar as lentes dos seus óculos.

Mitos e verdades sobre a limpeza das armações

Posso usar acetona para limpar as armações dos meus óculos?

Não, é um mito. A acetona é um solvente muito forte, que pode danificar o material das armações, seja ele plástico, metal ou madeira. Além disso, a acetona pode ressecar as borrachas das armações e das hastes dos óculos.

É verdade que posso usar vinagre para limpar as armações dos meus óculos?

Não, é um mito. O vinagre é um ácido, que pode corroer o material das armações, seja ele plástico, metal ou madeira. Além disso, o vinagre pode deixar um cheiro desagradável nas armações dos óculos.

É verdade que posso usar bicarbonato de sódio para limpar as armações dos meus óculos?

Depende, pode ser verdade ou mito. Você pode usar bicarbonato de sódio para limpar as armações de metal dos seus óculos, pois tem propriedades alcalinas que podem remover a oxidação e o escurecimento do metal.

Ademais, você não deve usar bicarbonato de sódio para limpar as armações de plástico ou de madeira dos seus óculos, pois ele pode arranhar ou desbotar o material.

Mitos e verdades sobre a limpeza das hastes

É verdade que posso usar cera de abelha para limpar as hastes dos meus óculos?

Sim, é verdade. A cera de abelha é um produto natural, que pode hidratar e proteger as hastes de madeira dos seus óculos. Ela também pode dar brilho e realçar a cor da madeira. Mas você deve usar a cera de abelha com moderação e cuidado, pois ela pode deixar as hastes escorregadias ou grudentas.

Posso usar pasta de dente para limpar as hastes dos meus óculos?

Não, é um mito. A pasta de dente é um produto abrasivo, que pode arranhar ou desgastar o material das hastes dos seus óculos, seja ele plástico, metal ou madeira. Você pode utilizar detergente neutro, e enxaguar com bastante água, para remover todos os resíduos de sabão ou detergente das hastes.

Seque as hastes com um tecido macio e limpo, que não solte fiapos. Você pode usar uma flanela, uma toalha ou um lenço de papel. Evite usar tecidos ásperos ou sujos, que podem riscar ou manchar as hastes.

Como limpar adequadamente as lentes dos seus óculos?

As lentes dos seus óculos são a parte mais importante do seu acessório, por serem elas que garantem a sua visão nítida e confortável. Por isso, elas merecem uma atenção especial na hora da limpeza.

Veja como limpar as lentes dos seus óculos:

Lave as suas mãos com água e sabão neutro antes de manusear os seus óculos;

Enxágue as lentes em água corrente morna ou fria;

Aplique uma gota de sabão ou detergente neutro em cada lente. Esfregue delicadamente com os dedos, fazendo movimentos circulares;

Enxágue novamente as lentes em água corrente morna ou fria. Isso remove os resíduos de sabão ou detergente das lentes;

Por fim, seque as lentes com um tecido macio e limpo, que não solte fiapos. Sendo assim, você pode usar uma flanela, uma toalha ou um lenço de papel. Evite usar tecidos ásperos ou sujos, que podem riscar ou manchar as lentes.