MLB News: Angels vs. Rays estreia o estádio virtual da MLB na temporada regular

Liga Principal de Beisebol está pronto para fazer história mais uma vez ao anunciar a transmissão de seu primeiro jogo da temporada regular em um estádio virtual interativo.

O tão esperado evento está marcado para Quarta-feira, 20 de setembroquando o Tampa Bay Rays receberá o Los Angeles Angels ao vivo de Campo Tropical.

O que é um “estádio virtual”?

A liga introduziu o conceito de um parque digital no início deste verão, durante um jogo de softball de celebridades realizado como parte das festividades do All-Star Game deste ano.

No entanto, o jogo da próxima semana marca um marco significativo, pois se torna o primeiro jogo não-exibitivo a utilizar este parque digital semelhante ao metaversocom o objetivo de redefinir a experiência dos fãs.

Esta animação envolvente aproveita ao máximo os dados de rastreamento mais avançados do setor e o que há de mais moderno em tecnologia de visão computacional.

Sincronizado com Dia de jogo 3D para seu teste inaugural, fãs de todo o mundo que fizerem login no estádio virtual testemunharão avatares tridimensionais espelhando o ação em tempo real no campo.

Esses avatares são meticulosamente rastreados usando Câmeras Sony Hawk-Eyea mesma tecnologia usada para a liga Dados estatísticos.

Além de experimentar o jogo de ângulos de visão sem precedentesos fãs podem interagir uns com os outros através áudio espaciale explore os cantos e recantos virtuais do estádio enquanto participa de jogos de curiosidades e um caça ao tesouro.

Para quem prefere a visão tradicional, o jogo transmissão de televisão ao vivo estará disponível no gigantesco parque virtual Jumbotrons flutuando por todo o campo e área de estacionamento.

MLB expandindo os limites do beisebol

Kenny GershMLBVice-presidente executivo de mídia e desenvolvimento de negócioscompartilhou a visão da liga para esta abordagem inovadora, afirmando, “Com o estádio virtual, queremos continuar a dar aos nossos fãs opções para experimentar o jogo que amam de maneiras únicas e testar os limites da entrega de conteúdo de beisebol. O Gameday 3D nos permite experimentar ainda mais dentro do estádio virtual e deve permitir que nossos fãs para mergulhar ainda mais na experiência de um jogo.”

Esta experiência inovadora pode ser acessada em qualquer dispositivo pessoal conectado à Internet, incluindo computadores, tablets e smartphones. Embora a MLB sugira que os dispositivos desktop ou laptop oferecem a melhor experiência, os usuários móveis podem optar por Safári sobre iOS ou cromada sobre Android para uma visualização otimizada.

A experiência imersiva está programada para começar em 18h40 horário do leste dos EUA sobre 20 de setembro. Para participar, os fãs devem criar um Perfil da MLB. Depois, eles podem visitar a página do estádio virtual, onde podem criar um avatar personalizado com as roupas de seu time favorito antes de ingressar na experiência digital única.