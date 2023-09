Modelo de IA rotulado como racista por causa de imagens geradas de pessoas de todos os 50 estados

O negócio é o seguinte: um modelo avançado de IA produziu 50 imagens de como imaginava que seriam as pessoas de todos os 50 estados, e pessoas reais estão dizendo que os resultados cheiram a racismo.

As pessoas são Elon MuskO aplicativo está dizendo que a IA está brincando com tropos racistas quando surge com imagens de minorias, e eles estão destruindo o modelo de computador por basicamente ignorar casais negros em favor de casais brancos ou mistos.