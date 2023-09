Modric: É particularmente estranho para mim não jogar

euuka Modric disse que é estranho perder minutos, depois de apenas uma largada para Real Madrid em 2023/24.

O croata está atualmente ausente em missões internacionais, mas sofreu um choque cultural na Espanha depois de passar de titular regular a ficar afastado.

Francis Ngannou encontrando nomes como Luka Modric e Vinicius JrReal Madrid

Modric está sem contrato em 2024 e, aos 37 anos, parece que Real Madrid pode estar se preparando para a vida sem o meio-campista após assinar Jude Bellingham.

“Estou ciente de que temos muita competição no meio-campo, que estes jovens jogadores são jogadores de topo, por isso estão em Real Madrid“, Modric disse ao Sportske Novosti.

“Nós, jogadores mais velhos, devemos ajudá-los a progredir e gradualmente assumir funções.

“Vou trabalhar para estar entre os principais jogadores desta temporada.”

Embora consciente do seu papel como mentor no Real Madrid acampamento, ele observou que não tem intenção de ser um jogador secundário e não teria estendido se não tivesse certeza de que poderia competir por uma vaga.

“Eles queriam que eu ficasse e eu tinha o mesmo desejo”, continuou ele.

“Minha única condição para ficar era que eles me tratassem como um jogador competitivo e que não me mantivessem no time com base em méritos anteriores.

“Disseram-me que nada iria mudar no meu estatuto e foi por isso que assinei.

“Ninguém fica feliz quando não joga. Depois de toda a minha carreira, esse sentimento é particularmente estranho para mim.

“Mas, bem, o treinador decidiu [not to start me] por suas próprias razões. Não vou descer por causa disso.”

Modric disputou 33 jogos na LaLiga em 2022/23, com mais 10 na UEFA Champions League.

A temporada foi difícil para o clube, que ficou à deriva Barcelona na liga e eliminado por Cidade de Manchester 5-1 no total nas semifinais da Liga dos Campeões.

Modric alude a uma transferência

Agora com um novo meio-campo no comando do Los Blancos ModricO futuro de David como titular é incerto e ele admitiu que poderá precisar encontrar um novo desafio em outro lugar na fase crepuscular da carreira do vencedor da Bola de Ouro.

“Veremos como as coisas evoluem”, afirmou.

“Se no futuro descobrir que não sou mais importante, então pensarei no que fazer.

“Recebi outras ofertas, mas meu objetivo sempre foi Real Madrid.”