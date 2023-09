Moeda de 1 centavo de 2000 faz sucesso entre colecionadores. Veja quanto vale

Quanto vale 1 centavo? A resposta mais sensata para esta pergunta talvez seja “1 centavo”. Mas o que nem todo mundo sabe, é que em algumas ocasiões, este pequeno valor monetário, que normalmente é perdoado nos trocos em compras no Brasil, pode valer muito mais do que muita gente pensa.

A descrição da moeda

É o caso, por exemplo, da moeda de 1 centavo feita de aço e revertida de cobre do ano de 2000. Trata-se de uma famosa peça que apresenta a imagem do navegante português Pedro Álvares Cabral em uma de suas faces. Nesta mesma face, aliás, a moeda conta com imagens de navegações de portugueses.

Trata-se de uma moeda que não está mais em circulação, e que também não conta com nenhum tipo de valor legal. De acordo com analistas, a Casa das Moedas já deixou de produzir os itens, sobretudo por causa dos custos deste tipo de distribuição.

Do outro lado, a moeda de 1 centavo conta com o número 1, algumas linhas, um cruzeiro do sul, e a indicação do ano em que ele foi produzida. Como dito, no nosso caso, estamos focando na edição do ano 2000, e esta indicação é importante para entender o valor do item.

Valores da moeda de 1 centavo

A moeda de 1 centavo do ano do ano de 2000 é uma das mais procuradas por colecionados de todo o Brasil. Isso acontece porque esta é uma das moedas com as menores tiragens desde o início do Plano Real. Com menos moedas em circulação, mais raras elas se tornam, e mais dinheiro elas podem valer.

O catálogo mais recente sugere que a moeda de 1 centavo do ano de 2000 pode ser vendida a R$ 10, caso esteja em muito bom estado de conservação. Este é o termo usado para quando uma moeda apresenta nítidos sinais de uso, mas ainda apresenta, no mínimo, 70% dos detalhes originais com nível de desgaste homogêneo.

Para a Soberba, estado de conservação que apresenta pouquíssimo vestígio de circulação e que deve apresentar, no mínimo, 90% dos detalhes originais, a moeda pode ser vendida a R$ 25.



Mas caso a moeda esteja em Flor de Cunho, ou seja, sem circulação, nova, absolutamente perfeita, e sem o mínimo sinal de desgaste ou manuseio, a peça de 1 centavo do ano de 2000 poderá ser vendida a R$ 60.

Caso a moeda de 1 centavo de 2000 esteja certificada, ela poderá ser vendida a R$ 250 segundo o catálogo mais atualizado.

O que tem de diferente na moeda?

Especialistas afirmam que esta moeda de 1 centavo conta com uma característica específica e incomum: vários erros de fabricação. E o fato é que quando o cidadão encontra uma moeda com alguma variante, ou mesmo com algum erro de fabricação, os valores oferecidos podem se tornar bem mais altos.

As moedas de reverso horizontal são aquelas que possuem o reverso com ângulo de aproximadamente 90º em relação ao alinhamento original da moeda. Trata-se de um erro de fabricação.

No caso de a moeda de 1 centavo de 2000 ter um anverso duplo, ela poderá ser vendida a R$ 110.

Isso ocorre quando todo o reverso de uma determinada peça é duplicado. No caso deste defeito, a moeda de 1 centavo de 2000 custa R$ 110.

Um dos erros mais comuns nesta moeda é o nome duplicado do português Cabral. Neste caso, o erro pode fazer a moeda valer até R$ 30.

Quando há uma duplicação da palavra centavo no reverso, a moeda de 1 centavo de 2000 também pode passar a valer mais. Neste caso, o cidadão pode vender o item por R$ 25.

É possível que a moeda de 1 centavo de 2000 também tenha sido impressa com o punho de Cabral quebrado. Neste caso, também poderá existir um aumento no valor da peça. Mas ainda não há concordância sobre o valor.