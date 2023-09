MOEDA de 1 REAL do BANCO CENTRAL tem Valor Atualizado 2024 e você vai se surpreender

Algumas moedas tem um valor muito superior ao valor facial, que valem uma verdadeira fortuna. Talvez você já teve um verdadeiro tesouro em suas mãos e nunca percebeu. Fique sempre atento no seu troco. Vamos mostrar agora a moeda rara de 1 real do Banco Central que teve seu valor atualizado para 2024. Da para acreditar? Será que chegou o momento de abrir o cofrinho? Leia até o final e saiba tudo que você precisa sobre o universo das moedas raras.

O que são Moedas Raras?

Antes de começarmos a falar sobre as moedas, vamos entender o que são moedas raras. De forma geral, são aquelas moedas que foram cunhadas em pequena quantidade ou que têm algum tipo de erro de cunhagem. Elas também podem ser moedas que foram retiradas de circulação ou que são de algum período histórico específico, como também moedas comemorativas.

Moedas Comemorativas

As moedas comemorativas são um tipo comum de moeda rara. Elas são emitidas para celebrar algum evento ou personalidade importante. No Brasil, por exemplo, o Banco Central já emitiu moedas comemorativas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, para o centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, entre outros.

Moeda de 1 real do Banco Central 40 anos

A moeda comemorativa BC 40 anos , tem como principal característica ser uma tiragem intermediaria com cerca de 40 milhões de unidades em sua confecção. A moeda é composta por uma imagem do edifício sede do Banco Central em Brasília e a legenda BC. Em seu rolamento, existe a expressão Banco Central do Brasil 40 anos – de 1965 a 2005. Já no seu lado oposto, podemos observar o valor, ladeado pelas 5 estrelas e o grafismo indígena marajó.

O valor desta moeda sofreu reajustes para o ano de 2024. Este exemplar que antes tinha valor de R$110,00 para modelos genuínos, que são aqueles que mantém 100% de suas características, passou a valer cerca de R$140,00 no catálogo atualizado para o próximo ano, tendo uma diferença no valor agregado de R$30,00 no flor de cunho. Vale salientar que este valor pode aumentar ainda mais a depender dos erros de fabricação que a moeda apresentar.



Você também pode gostar:

Como Identificar Moedas Raras

Identificar moedas raras requer conhecimento, pesquisa e atenção aos detalhes. Existem várias características que podem indicar a raridade de uma moeda, tais como:

Ano de emissão: Algumas moedas são consideradas raras por terem sido produzidas em um ano específico, geralmente devido a uma mudança no desenho, composição ou tiragem limitada.

Algumas moedas são consideradas raras por terem sido produzidas em um ano específico, geralmente devido a uma mudança no desenho, composição ou tiragem limitada. Erros de cunhagem: Moedas que possuem erros de cunhagem, como falhas na impressão, letras invertidas ou desalinhadas, podem ter um valor maior entre os colecionadores.

Moedas que possuem erros de cunhagem, como falhas na impressão, letras invertidas ou desalinhadas, podem ter um valor maior entre os colecionadores. Tiragem limitada: Moedas que foram produzidas em uma quantidade limitada, seja por motivos econômicos, políticos ou especiais, tendem a ser mais valorizadas.

Moedas que foram produzidas em uma quantidade limitada, seja por motivos econômicos, políticos ou especiais, tendem a ser mais valorizadas. Estado de conservação: Moedas em bom estado de conservação, sem desgastes excessivos, arranhões ou corrosão, são mais desejadas pelos colecionadores.

Moedas em bom estado de conservação, sem desgastes excessivos, arranhões ou corrosão, são mais desejadas pelos colecionadores. Características especiais: Algumas moedas possuem características únicas, como desenhos diferentes, metal precioso na composição ou marcas específicas que as tornam valiosas.

Estados de Conservação de Moedas Raras

As moedas raras podem ser classificadas de acordo com seu estado de conservação. Existem várias categorias que indicam o grau de desgaste e preservação de uma moeda, sendo as principais:

Flor de Cunho (FC): Moedas em perfeito estado de conservação, sem desgastes ou sinais de manuseio.

Moedas em perfeito estado de conservação, sem desgastes ou sinais de manuseio. Soberba (S): Moedas com cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original preservados, apresentando algum brilho e pequenas imperfeições.

Moedas com cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original preservados, apresentando algum brilho e pequenas imperfeições. Muito Bem Conservada (MBC): Moedas que mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, com desgaste uniforme e algumas imperfeições.

Moedas que mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, com desgaste uniforme e algumas imperfeições. Bem Conservada (BC) : Moedas que apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original visíveis a olho nu.

: Moedas que apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original visíveis a olho nu. Regular (R): Moedas que têm no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original visíveis com o auxílio de uma lente.

Como Comprar e Vender Moedas Raras

Existem diversas formas de comprar e vender moedas raras. Além das lojas especializadas e leilões, marketplaces online como Mercado Livre são plataformas ideais para anunciar suas moedas raras e buscar vendedores. No entanto, é importante ter cuidado com possíveis golpes. Recomenda-se que a negociação de compra ou venda seja feita presencialmente sempre que possível, para garantir a segurança da transação.

Dicas para vender moedas raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão: Pesquise sobre a história da moeda;

Forneça garantias de autenticidade;

Tire boas fotos;

Faça uma pesquisa de preço.

Consulte valor de catálogos para não perder muito dinheiro na venda. Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Grupos de Facebook

Anunciar suas moedas em sites como Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio. Já quem opta por anunciar em sites de leilões de moedas raras, geralmente eles cobram uma comissão que pode chegar a 50%.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Numismática Floriano: whatsapp 51 99254-4747

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.