Moeda de 25 CENTAVOS FAO 1995: veja o VALOR ATUALIZADO!

Você sabia que colecionar moedas raras vai muito além de ser um simples hobby? Ela também pode ser um excelente investimento! Por isso, hoje vamos explorar a valorização de um verdadeiro tesouro numismático: a moeda de 25 centavos de 1995 comemorativa à FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

A Moeda de 25 Centavos FAO de 1995

Esta moeda, emitida em comemoração ao programa “Alimentos para Todos” da FAO, é um exemplo brilhante do que torna a numismática tão empolgante. Em um de seus lados, ela apresenta a imagem de um lavrador cuidadosamente cultivando uma planta folhosa, simbolizando os esforços para combater a fome global.

Além disso, uma das razões pelas sua valorização é tão grande é a sua tiragem limitada, com apenas um milhão de unidades em circulação. A raridade é um dos principais fatores que impulsionam o interesse dos colecionadores e, consequentemente, seu valor no mercado.

Sem mais delongas, vamos ao que interessa: quanto valerá esse artefato em 2024? Confira:

25 CENTAVOS FAO: QUANTO VALE em 2024?

Agora, vamos ao que interessa: quanto vale essa moeda de 25 centavos FAO de 1995 hoje? O catálogo nos oferece algumas sugestões de valores que certamente impressionam.

Anteriormente, ela era avaliada em R$ 30 para exemplares em estado Muito Bom de Conservação (MBC), R$ 50 para as soberbas e R$ 90 para aquelas em estado “flor de cunho”.



Porém, os valores que estão no catálogo atualizado para 2024 são ainda melhores. As estimativas atuais sugerem um valor de R$ 45 para MBC, R$ 60 para as soberbas e incríveis R$ 110 para as peças em estado flor de cunho. Isso significa que o acréscimo pode chegar a até R$ 20 em comparação com os valores anteriores.

O que são as moedas FAO?

Esta moeda FAO de 25 centavos de 1995 é mais do que apenas um pedaço de metal. É uma verdadeira relíquia que guarda a história do programa Alimentos para Todos e o compromisso global de combater a fome. Colecionar moedas como essa não apenas enriquece seu hobby, mas também pode enriquecer seu patrimônio.

A famosa moeda FAO é uma moeda de circulação regular que foi emitida por vários países em comemoração ao programa da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) chamado “Programa Alimentar Mundial”. Não é uma única moeda, mas uma série de moedas emitidas por diversos países como parte de um esforço global para apoiar a luta contra a fome e a má nutrição.

Por que são tão especiais?

O que torna essas moedas especiais e altamente valorizadas pelos colecionadores é a sua raridade e o fato de muitas delas terem tiragens limitadas. Algumas dessas moedas FAO são verdadeiros “santos graais” da numismática devido à sua escassez e ao interesse crescente por moedas comemorativas.

Essas moedas costumam apresentar designs únicos relacionados à agricultura, alimentos e questões alimentares, frequentemente exibindo imagens de culturas agrícolas, animais, símbolos da FAO e temas relacionados à alimentação. São objetos de desejo de colecionadores que buscam completar suas coleções de moedas comemorativas de diferentes países.

A raridade e a procura por essas moedas FAO podem fazer com que seus valores de mercado sejam consideráveis. Algumas edições específicas podem alcançar preços impressionantes em leilões e entre colecionadores. Portanto, a moeda FAO é uma das áreas emocionantes e valorizadas dentro do mundo da numismática, atraindo tanto colecionadores experientes quanto entusiastas em busca dessas relíquias únicas.

