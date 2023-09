MOEDA de 25 CENTAVOS pode ser vendida HOJE por R$500

A moeda rara pode ter um valor muito além do que muitos imaginam, especialmente para colecionadores e entusiastas. Um exemplo é a moeda de 25 centavos “FAO“, que pode valer uma pequena fortuna.

A História da Moeda de 25 Centavos

A moeda de 25 centavos que circula comumente hoje é feita de metal dourado. No entanto, houve uma época em que essa moeda tinha uma cor prateada e seu desenho era distinto – um hexágono adornava sua borda interna.

Uma Anomalia Valiosa

O que torna uma dessas moedas tão valiosa é uma anomalia que apareceu durante a cunhagem.

Qual Moeda de 25 centavos vale R$500?

O Banco Central do Brasil lançou em 31 de maio de 1995, moedas de R$ 0,25 com motivo alusivo à celebração dos cinquenta anos da Food and Agriculture Organization – FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e tiragem limitada a 1.000.000 de peças.

No anverso, cena de cultivo de vegetais e as legendas “BRASIL”, “FAO – 1945/1995” e “ALIMENTOS PARA TODOS”. O reverso permaneceu inalterado, bem como as suas características.

Existe uma moeda desse modelo de 25 centavos FAO ano 1995 com REVERSO INCLINADO que vale HOJE R$500. Veja todos detalhes no vídeo abaixo:



Você também pode gostar:

A Importância da Conservação

Assim como em qualquer coleção, o estado de conservação da moeda rara é fundamental para determinar seu valor. Uma moeda em perfeito estado certamente vale mais do que uma que tem sinais evidentes de desgaste.

Outra Moeda de 25 Centavos que Vale Muito Dinheiro

Moeda 25 Centavos “MULA” chega até R$3MIL

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.

Dicas para Vender Moedas Antigas

Na hora de vender suas moedas antigas, existem alguns fatores que podem afetar o preço. Entre eles estão a história da moeda, a autenticidade e o estado de conservação.

Por isso, é importante fornecer ao comprador o máximo de informações possíveis sobre a moeda. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a conseguir o melhor preço possível: Pesquise sobre a História da Moeda

O interesse por uma moeda antiga muitas vezes está ligado ao interesse do comprador por um evento ou período histórico. Por isso, fornecer detalhes sobre a origem e o contexto em que a moeda foi fabricada pode ser vantajoso.

Forneça Garantias

Uma das preocupações de quem compra uma moeda antiga é com a autenticidade. Por isso, se você quiser pedir um preço mais alto, é importante oferecer garantias. Isso pode incluir a avaliação de especialistas ou certificados de compra ou autenticidade.

Tire Boas Fotos

Se você está vendendo online, a qualidade da apresentação da moeda é essencial. Uma boa foto pode influenciar a percepção do valor da moeda. Por isso, procure tirar fotos com boa iluminação, fundo neutro e boa qualidade de imagem.

Faça uma Pesquisa de Preço

Antes de anunciar, é importante ter uma ideia de quanto vale a sua moeda. Para isso, você pode fazer uma pesquisa de preços online ou procurar a opinião de um especialista ou avaliador profissional.

Vender moedas antigas pode ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro extra se você não tem interesse em mantê-las. Por isso, se esse for o seu caso, vale a pena considerar as alternativas de lugares que compram moedas antigas para fazer um bom negócio.