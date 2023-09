Moeda de R$ 1 de 1994 ganha grande valorização. Veja novos valores para 2024

Você conhece a moeda de R$ 1 do ano de 1994? Se você não é tão jovem, certamente sabe de qual peça estamos falando. Embora ela já tenha saído de circulação, este níquel está na memória de vários brasileiros, justamente porque começou a ser distribuída pelo Banco Central no início do Plano Real.

De todo modo, o que nem todo mundo sabe é que aquela simples moeda de R$ 1 de 1994 pode valer muito mais em determinados casos. Como dito, estamos falando de uma peça que não está mais sendo distribuída, e este fato faz com que ela se torne cada vez mais rara. Neste sentido, a cada ano que passa ela se torna ainda mais valiosa.

A boa notícia para os colecionadores é que a moeda de R$ 1 é a que mais valorizou nos novos catálogos.

Veja no detalhamento abaixo:

Preços

Como se sabe, os valores de venda de moedas costumam ser alterados com certa frequência. Por isso, apresentamos abaixo a previsão de preços da moeda de R$ 1 de 1994 para os anos de 2023 e de 2024.

Catálogo de 2022-2023

Para os anos de 2022 e 2023, o catálogo sugere que a moeda de R$ 1 do ano de 1994 pode ser vendida a R$ 10, caso esteja em muito bom estado de conservação. Este é o termo usado para quando uma moeda apresenta nítidos sinais de uso, mas ainda apresenta, no mínimo, 70% dos detalhes originais com nível de desgaste homogêneo.



Para a soberba, estado de conservação que apresenta pouquíssimo vestígio de circulação e que deve apresentar, no mínimo, 90% dos detalhes originais, a moeda pode ser vendida a R$ 30.

Mas caso a moeda esteja em Flor de Cunho, ou seja, sem circulação, nova, absolutamente perfeita, e sem o mínimo sinal de desgaste ou manuseio, a peça de R$ 1 do ano de 1994 poderá ser vendida a R$ 80.

Catálogo de 2023-2024

Para os anos de 2023 e 2024, o catálogo sugere que a moeda de R$ 1 do ano de 1994 em muito bom estado de conservação, pode ser vendida a R$ 20, ou seja, um aumento de R$ 10. Mas lembre-se que é preciso que a peça esteja muito bom estado de conservação com 70% dos detalhes originais com nível de desgaste homogêneo.

Para a soberba, estado de conservação que apresenta pouquíssimo vestígio de circulação e que deve apresentar, no mínimo, 90% dos detalhes originais, a moeda de R$ 1 de 1994 saiu de R$ 30 para R$ 70, ou seja, uma elevação de R$ 40.

Mas caso a moeda esteja em Flor de Cunho, ou seja, sem circulação, nova, absolutamente perfeita, e sem o mínimo sinal de desgaste ou manuseio, a peça de R$ 1 do ano de 1994 poderá ser vendida a nada menos do que R$ 160, o dobro do que foi vendido no catálogo anterior.

Moeda de R$ 1 de 1994

A moeda de R$ 1 de 1994 vem se valorizando através dos catálogos por um motivo simples. Ela já deixou de ser distribuída desde de o final do ano de 2003. Já são 20 anos sem circulação. Deste modo, é possível afirmar que vai se tornar cada vez mais raro encontrar esta peça pelas ruas. E quanto mais rara, mais valiosa ela se torna.

Vale frisar que a moeda de R$ 1 em aço inoxidável é a única que não tem mais valor como um meio circulante. O Banco Central explica que ela deixou de ser reconhecida como dinheiro legal. Tal decisão foi tomada para tentar reduzir os altos índices de falsificações.

“Quem tem ainda só pode trocar nos locais autorizados. Apenas a segunda moeda de R$ 1 vale para fins de transação”, explica o Banco Central do Brasil. A relação de agências do Banco do Brasil que fazem a troca está disponível no site do BC, e pode ser consultada a qualquer momento.