MOEDA RARA DE 1 REAL por ser Vendida Agora por R$ 1.400

Quem não gostaria de ganhar muito dinheiro com uma única moeda? Você sabia que é possível ganhar mais de um salário mínimo com a venda de uma moeda de 1 real? Leia o texto até o final e descubra qual o modelo que pode te render essa bolada.

Em suma, existem pessoas dispostas a pagar valores muito altos para terem itens específicos em sua posse. Pode parecer mentira, mas uma única moeda chega a valer centenas de reais devido à sua raridade. Como as pessoas querem ser as únicas a terem o exemplar, elas se mostram dispostas a pagarem verdadeiras fortunas para terem o item em suas mãos.

Não é de hoje que os brasileiros estão prestando atenção em moedas raras. Nos últimos tempos, a busca por exemplares incomuns está fazendo muitos colecionadores perderem o sono no país. Inclusive, há modelos raros que custam alguns reais, mas outros chegam a valer dezenas de milhares de reais.

Veja mais sobre o hábito de colecionar moedas

A saber, a numismática consiste no estudo de cédulas, moedas e medalhas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. O termo também é utilizado muitas vezes para designar o ato de colecionar esses itens.

Nos últimos meses, o assunto se popularizou no país e têm virando a cabeça de colecionadores. Na verdade, é uma via de mão dupla, pois as pessoas interessadas em adquirir estes itens atingem os seus objetivos, enquanto aqueles que possuem os exemplares, mas não se importam em tê-los em sua posse, fazem um negócio lucrativo ao vendê-los.

Em outras palavras, todos saem ganhando. Enquanto uma das partes aumenta o capital, a outra aumenta seu acervo de modelos raros e valiosos. Aliás, existem algumas características que tornam uma moeda ou cédula ainda mais valiosas. Confira abaixo tudo sobre isso.

Algumas características valorizam os itens

Não são apenas as moedas que fazem sucesso entre os colecionadores, mas também diversas cédulas possuem valores muito altos. Isso acontece devido a características únicas destes modelos, encontradas em poucos exemplares. A propósito, as principais características que valorizam um item são:



Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Em resumo, essas são as principais características que tornam uma moeda ou uma cédula mais valiosas. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para terem os itens.

Moeda é considerada rara

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

Contudo, outro fator que eleva o valor das moedas é a baixa tiragem, ou seja, houve poucos exemplares produzidos do item. E é justamente um exemplar de 1999, com uma tiragem de “apenas” 3.840.000 exemplares, que está mexendo com o imaginário dos brasileiros que gostam de colecionar moedas raras.

Embora esse número possa parecer muito elevado, ao ser considerado isoladamente, a quantidade de unidades produzidas é considerada muito baixa para o ano. Em síntese, todos os anos são produzidos milhões de unidades a mais da moeda de 1 real no Brasil. Aliás, essa foi é a menor tiragem da moeda do Plano Real.

Qual moeda de UM REAL vale R$ 1.400?

A moeda é considerada rara devido à dificuldade de encontrá-la em circulação no país. Em suma, parte dos exemplares já se perdeu, mas ainda é possível receber uma moeda de 1 real de 1999 no troco, apesar de ser algo muito difícil de acontecer.

O exemplar não possui erro de fabricação ou alguma característica que o torne raro, a não ser a sua baixa tiragem. Os brasileiros que possuem essa moeda podem receber até R$ 650, segundo cotação de especialistas.

No entanto, existe uma variação que aumenta o valor do item. Ao girar a moeda no sentido vertical, o reverso fica na mesma posição do anverso. Esse é o modelo que vale até R$ 650, mas existem exemplares que, ao girá-lo em sentido vertical, o reverso fica de cabeça para baixo. Nesse caso, o item chega a valer R$ 1.400.

Veja como vender os modelos raros

Muitas pessoas têm moedas raras, mas não sabem como vendê-las ou trocá-las. É muito comum encontrar na internet comentários de brasileiros dispostos a comercializar moedas ou cédulas, mas nem todos sabem realmente como fazer isso.

Essa questão é simples de ser solucionada, mas é preciso que todos as pessoas que estão dispostas a venderem seus itens fiquem atentas a alguns fatores. Em síntese, os colecionadores buscam exemplares com algumas características, além daquelas gerais, que aumentam o valor de um modelo. Caso os itens não possuam as características a seguir, a venda pode não se concretizar.

Confira abaixo o que aumenta o valor da moeda:

Não possuir arranhão;

Ter a imagem limpa e sem manchas;

Possuir todos os traços e marcas de fabricação.

As pessoas que tiverem exemplares nestas condições com certeza terão mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados, ou em sites de e-commerce, como Shopee, Mercado Livre e similares. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance de ganhar dinheiro extra sem fazer muito esforço.