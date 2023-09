Moeda rara pode valer até R$ 20 mil e IMPRESSIONA brasileiros; Veja se você tem uma dessa

Uma moeda de R$ 1 real, produzida em torno de 2014 como parte da campanha de divulgação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, está fazendo sucesso nas redes sociais e entre os entusiastas da numismática. Circulando amplamente no TikTok, essa pequena moeda rara tornou-se objeto de desejo devido ao seu potencial valor no mercado.

Entretanto, para que essas moedas alcancem valores significativos entre os colecionadores, é necessário que elas possuam características especiais, sejam por conta de erros de fabricação ou por serem produzidas em quantidade limitada. A moeda em questão, que agora é conhecida carinhosamente como a “perna de pau”, adquiriu tal apelido devido aos desenhos de atletas paralímpicos usando próteses nas pernas que aparecem em sua face.

A crescente valorização dessas moedas se deve à combinação de fatores, incluindo sua raridade e a temática dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que desperta grande interesse entre os colecionadores. Além disso, erros de fabricação, como impressões duplas ou falhas no desenho, podem aumentar consideravelmente seu valor de mercado.

Qual o valor da moeda rara “perna de pau”?

O valor da moeda apelidada de “perna de pau” pode oscilar significativamente no mercado de colecionadores, com estimativas variando entre R$ 10 mil e R$ 20 mil ou até mesmo mais, dependendo do grau de raridade e das características especiais que ela apresenta. O preço final muitas vezes é determinado pela demanda e pelo desejo dos colecionadores de adquirir essa peça única, o que torna o mundo da numismática uma arena empolgante para os investidores e entusiastas que buscam oportunidades lucrativas.

Em suma, a moeda “perna de pau” dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 é um exemplo impressionante de como a numismática pode transformar objetos cotidianos em tesouros valiosos. Com valores que podem atingir cifras significativas, essa pequena moeda pode trazer muito lucro.

Entenda o universo da numismática

Numismática é o estudo e a coleção de moedas, notas, medalhas e objetos relacionados ao dinheiro. Ela engloba a pesquisa, catalogação, preservação e exibição desses itens históricos e culturais. Os praticantes dessa atividade, chamados de numismatas, dedicam-se a analisar e classificar as peças de acordo com critérios como idade, valor histórico, design, erros de cunhagem e outras características.



A numismática vai além da simples coleta de moedas e notas, pois também envolve a investigação de contextos históricos, econômicos e culturais relacionados a esses objetos. Os numismatas frequentemente colaboram com museus, instituições acadêmicas e entusiastas para compartilhar seu conhecimento e expandir a compreensão da história e da cultura por meio do estudo das moedas e do dinheiro em geral.

Há várias maneiras de aprender sobre numismática, dependendo do nível de interesse e disponibilidade do novo colecionador. Existem muitos recursos disponíveis que abordam desde conceitos básicos até tópicos avançados. Alguns livros populares sobre o assunto incluem “Guia de Moedas do Brasil” de Cláudio Amato e “Moedas do Brasil” de Amato e Neves.

A participação em feiras de numismática locais ou nacionais também pode contribuir para o conhecimento em moedas raras, bem como outros itens de colecionador. Esses eventos são uma ótima oportunidade para ver uma ampla variedade de moedas, aprender com expositores e conhecer outros colecionadores. Vale pontuar que a numismática envolve pesquisa, paciência e dedicação ao longo do tempo.