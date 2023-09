No ano de 2016, o Brasil vivenciou um momento histórico ao sediar os Jogos Olímpicos, um evento de renome internacional. Para celebrar essa ocasião especial, o Banco Central do Brasil emitiu uma série de moedas comemorativas de R$1.

Moedas “Rio 2016” podem valer até R$ 7 mil!

Contudo, essas moedas, que abrangiam diversos modelos representando várias modalidades esportivas, se tornaram verdadeiras relíquias para colecionadores. No entanto, uma delas se destacou entre todas as outras, valendo cerca de R$7 mil.

O início da coleção olímpica

A história dessas moedas especiais remonta ao ano de 2012, quando a primeira delas foi lançada em homenagem à entrega da bandeira olímpica ao Brasil.

Visto que esse evento marcou o início de uma série de 17 moedas, cada uma representando uma modalidade olímpica ou paraolímpica. Essa série única cativou a imaginação de colecionadores em todo o país.

Moeda rara de R$1 valendo R$7 mil

Os numismatas, especialistas em colecionar moedas, logo perceberam que algumas dessas moedas olímpicas eram particularmente valiosas. A mais rara e, por conseguinte, a mais valiosa delas é a moeda da entrega da bandeira olímpica, lançada em 2012.

Isso porque esta moeda é a joia da coleção e é extremamente difícil de ser encontrada para compra. No mercado online, seu valor pode atingir entre R$175 e R$300, tornando-a um verdadeiro tesouro para aqueles que a possuem.



Outras moedas notáveis

Além da cobiçada moeda da entrega da bandeira, existem outras na coleção que também atraem a atenção dos colecionadores. Confira algumas delas:

Atletismo

Este esporte, que é a essência dos Jogos Olímpicos, foi uma das modalidades representadas nas moedas. Desse modo, a moeda do atletismo, com a imagem de um atleta executando um salto triplo, pode ser encontrada no mercado por preços variando entre R$ 8 e R$ 30.

Natação

Outra modalidade popular nas Olimpíadas é a natação. Visto que a moeda que a homenageia apresenta a imagem de dois nadadores mergulhando na piscina e também pode ser adquirida por valores que variam na mesma faixa anterior, entre R$ 8 e R$ 30.

Paratriatlo

Esta moeda é especial por representar uma modalidade paralímpica. Já que com imagens de um atleta competindo nas três fases da competição (corrida, natação e ciclismo), ela é uma adição única à coleção e pode ser encontrada com preços relativamente baixos, até R$ 40.

Mascotes Vinícius e Tom

A coleção não se limita apenas a esportes, pois também presta homenagem aos ilustres compositores Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Vinícius representa a fauna, enquanto Tom representa a flora brasileira. As moedas dos mascotes podem ser adquiridas por valores semelhantes aos anteriores.

Características das moedas

Todas essas moedas têm um valor oficial de R$1, são bimetálicas, com um núcleo de aço inox e um anel de aço revestido de bronze. Elas pesam aproximadamente 7 gramas e têm um diâmetro de 27 mm.

A raridade das moedas

Na época de seu lançamento, as moedas estavam amplamente disponíveis, com milhões de unidades sendo produzidas. No entanto, à medida que o tempo passou, elas se tornaram cada vez mais raras, sendo adquiridas principalmente por colecionadores apaixonados.

Em resumo, em plataformas de venda online, como o Mercado Livre e outros sites especializados em coleções, é possível encontrar coleções completas das 17 moedas sendo vendidas por até R$7 mil.

Assim sendo, esse valor demonstra o quão valorizadas essas moedas se tornaram ao longo dos anos, transformando uma simples moeda de R$1 em um investimento lucrativo para os colecionadores sortudos.

Por isso, se você possui alguma moeda da modalidade das Olimpíadas do Rio 2016, procure plataformas confiáveis para realizar a venda. Uma vez que é necessário tomar cuidado com diversos golpes que surgem na internet, envolvendo essa modalidade diferenciada de transação financeira.