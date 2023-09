MOEDAS sucesso até na TV. Conheça 16 MOEDAS de 1 REAL que Valem R$5.518 e você pode ter em Casa.

A maioria das pessoas tem algumas moedas guardadas em algum lugar em casa, seja por esquecimento, pelo cofrinho ou por considerá-las especiais de alguma forma. No entanto, o que muitos não sabem é que algumas dessas moedas podem ter um valor muito maior do que o impresso nelas. Neste artigo, vamos explorar 16 moedas raras de 1 real comemorativas que podem valer até R$5.518.

Moedas Raras: O que são?

Antes de começarmos a falar sobre as moedas em si, vamos entender o que são moedas raras. Moedas raras, de forma geral, são aquelas que foram cunhadas em pequena quantidade ou que têm algum tipo de erro de cunhagem. Elas também podem ser moedas que foram retiradas de circulação ou que são de algum período histórico específico.

Moedas Comemorativas

As moedas comemorativas são um tipo comum de moeda rara. Elas são emitidas para celebrar algum evento ou personalidade importante. No Brasil, por exemplo, o Banco Central já emitiu moedas comemorativas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, para o centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, entre outros.

As 16 Moedas Raras de 1 Real Comemorativas que Você Pode Ter em Casa

Agora que já entendemos o que são moedas raras e comemorativas, vamos à lista das 16 moedas de 1 real que você pode ter em casa e que podem valer até R$5.518.

Moeda de 1 Real da 50 anos Declaração dos Direitos Humanos: Essa moeda foi emitida em 1998 para comemorar o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é bastante rara e pode chegar a valer R$550. Moeda de 1 Real do Centenário de Juscelino Kubitschek: Essa moeda foi emitida em 2002 para comemorar o centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu Brasília. Ela pode valer até R$120. Moeda de 1 Real dos 40 anos do Banco Central: moeda de comemoração aniversário do Banco. Ela é bastante rara e pode chegar a valer R$120. Moeda de 1 Real dos 50 anos do Banco Central: moeda de comemoração aniversário 50 anos do Banco. Pode chegar a valer R$20. Moeda de 1 Real dos 25 anos do Real, também conhecida como Moeda Beija Flor: moeda emitida em 2019. Vale R$8. Moeda de 1 Real do Centenário de Juscelino Kubitschek com REVERSO INVERTIDO: pode valer até R$550. Moeda de 1 Real dos 40 anos do Banco Central com REVERSO INVERTIDO: moeda de comemoração aniversário do Banco. Ela é bastante rara e pode chegar a valer R$550. Moeda de 1 Real dos 50 anos do Banco Central com REVERSO INVERTIDO: moeda de comemoração aniversário 50 anos do Banco. Pode chegar a valer R$1350. Moeda de 1 Real dos 25 anos do Real, também conhecida como Moeda Beija Flor com REVERSO INVERTIDO: moeda emitida em 2019. Vale até R$550 Moeda de 1 Real dos 40 anos do Banco Central com REVERSO HORIZONTAL à direita: pode chegar a valer R$250. Moeda de 1 Real dos 40 anos do Banco Central com REVERSO HORIZONTAL à esquerda: pode chegar a valer R$200. Moeda de 1 Real dos 50 anos do Banco Central com REVERSO HORIZONTAL à esquerda: pode chegar a valer R$250. Moeda de 1 Real Beija Flor com REVERSO HORIZONTAL à direita: vale até R$250 Moeda de 1 Real Beija Flor com REVERSO HORIZONTAL à esquerda: vale até R$250 Moeda de 1 Real Juscelino Kubitschek com REVERSO HORIZONTAL à esquerda: pode valer até R$250. Moeda de 1 Real Juscelino Kubitschek com REVERSO HORIZONTAL à direita: pode valer até R$250.

Todas estas moedas juntas totalizam um valor de até R$5518 e estão catalogadas. Mais detalhes podem ser observados na imagem abaixo:



Você também pode gostar:

Moedas Raras sucesso na Televisão

A história da moeda rara de 1 real tem ganhado cada vez mais destaque, inclusive nos últimos a TV RECORD, no programa Balanço Geral, visitou um colecionador(e comprador de moedas raras), além de entrevistar a população. Confira reportagem abaixo:

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.

Entenda o Estado de Conservação das Moedas Raras

A classificação de conservação de moedas raras é um padrão usado na numismática para categorizar moedas com base em seu estado de preservação e desgaste. Essa classificação é crucial na avaliação do valor de mercado de uma moeda para fins de colecionismo. Uma moeda rara em perfeito estado, conhecida como Flor de Cunho (ver tabela abaixo), pode valer de 3 a 30 vezes mais que uma moeda em estado mediano, categorizada como MBC (“Muito Bem Conservada”). Essa classificação, embora subjetiva, é amplamente aceita e utilizada no Brasil.

A seguir, apresentamos os critérios de classificação comumente usados no Brasil para moedas raras, com base nas descrições fornecidas pelos especialistas Claudio Amato e Irlei Soares das Neves.

Flor de Cunho (FC)

Moedas raras classificadas como Flor de Cunho (FC) estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e seus detalhes são perfeitamente preservados.

Soberba (S ou Sob)

Moedas raras classificadas como Soberba (S ou Sob) mantêm cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original. Elas apresentam algum brilho da cunhagem e podem ter uma pequena imperfeição.

Muito Bem Conservada (MBC)

As moedas raras classificadas como Muito Bem Conservada (MBC) mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. O desgaste deve ser uniforme e a orla pode apresentar uma imperfeição média.

Bem Conservada (BC)

As moedas raras classificadas como Bem Conservada (BC) apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem o uso de uma lente.

Regular (R)

As moedas raras classificadas como Regular (R) devem apresentar no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis com o auxílio de uma lente.

Um Tanto Gasta (UTG)

As moedas raras classificadas como Um Tanto Gasta (UTG) apresentam apenas a silhueta da figura principal. Estas moedas não são geralmente colecionáveis, exceto em casos de moedas extremamente raras.