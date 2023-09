Mohamed Al-Fayed morto aos 94 anos

O bilionário magnata dos negócios faleceu na quarta-feira – exatamente um dia antes do 26º aniversário do acidente fatal em Londres em 31 de agosto de 1997. Dodi e Diana estavam em uma Mercedes dirigida pelo guarda-costas do casal e sendo perseguidos em alta velocidade por paparazzi quando o ocorreu uma tragédia. O guarda-costas pressiona a água.

Em 2021, a Forbes listou seu patrimônio líquido em US$ 1,8 bilhão, que ele acumulou com seus negócios lucrativos, como Harrods Department Store, Punch Magazine e sapatos e acessórios Kurt Geiger. Ele também possuía grandes propriedades imobiliárias no número 75 do Rockefeller Plaza em Manhattan e nos apartamentos Hyde Park Residence em Londres.