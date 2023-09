Moinho Santa Maria ABRE VAGAS no Sul do país

A Moinho Santa Maria, empresa que atua no mercado de farinhas de trigo desde 1950, produzindo com qualidade e excelência, está com ótimas oportunidades disponíveis no estado do Rio Grande do Sul. Posto isso, antes de falar mais sobre os detalhes, confira quais são as vagas e mais detalhes na lista abaixo:

Operador (a) de Produção – Canoas – RS – Produção: Realizar operação e regulagem de maquinários; Acompanhamento dos processos; Troca de mesclas da matéria prima; Inspeção de equipamentos; Limpeza, organização e conservação do setor;

Auxiliar de Limpeza – Canoas – RS – Limpeza;

Auxiliar de Produção – Canoas – RS – Produção.

Mais sobre a Moinho Santa Maria

Dando mais detalhes sobre a empresa, podemos frisar que a Moinho Santa Maria utiliza em seus processos de produção somente grãos selecionados. Isto é, de origem nacional ou importada, capazes de produzir uma farinha com qualidade superior, de coloração mais clara e que produzirá os melhores resultados, seja no uso doméstico, industrial ou para panificação.

Além disso, a Moinho Santa Maria atua na produção de diversas marcas. Todas consagradas pelo público consumidor e revendedores, em uma completa linha para o uso doméstico, industrial e panificação.

Em mais de 60 anos, tecnologia, estrutura e treinamento foram somados ao processo, transformando o Moinho Santa Maria em uma empresa de grande porte, pronta para atender um mercado consumidor que pede agilidade e eficiência. A empresa conta hoje com duas unidades de produção independentes.

O que é preciso para se candidatar?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!