moldando plantas para elegância no jardim

Você já se encantou com aqueles jardins que parecem saídos de um conto de fadas, com plantas esculpidas em formas de animais, objetos e letras? Essa é a arte da topiaria, uma técnica de jardinagem que consiste em dar formas artísticas às plantas através da poda.

Neste artigo, mostraremos como surgiu essa arte, quais são as plantas mais adequadas para ela, como fazer a poda correta e quais são os benefícios da topiaria para o seu jardim.

Acompanhe!

O que é a topiaria e como ela surgiu

Primeiramente, a palavra topiaria vem do latim topiarius, que significa “a arte de adornar os jardins”. A topiaria é uma técnica milenar, que teve origem nos jardins suspensos da Babilônia, por volta do século VI a.C. Os babilônios usavam a poda para criar formas geométricas nas plantas, como esferas, pirâmides e colunas.

A topiaria se popularizou na Roma Antiga, onde os nobres e os imperadores enfeitavam seus jardins com plantas moldadas em formas de animais, bustos e letras. Visto que, também foi muito usada na Idade Média, nos mosteiros e nos castelos europeus, onde os monges e os cavaleiros cultivavam labirintos e cercas vivas com plantas podadas.

No Renascimento, se destacou nos jardins franceses, como o de Versalhes, onde o paisagista André Le Nôtre criou obras-primas com plantas esculpidas em formas simétricas e harmoniosas. Sendo assim, a topiaria também se espalhou pelos jardins ingleses, holandeses e italianos, onde foram incorporados elementos como fontes, estátuas e vasos.

Hoje em dia, é possível encontrar topiarias nos mais variados lugares, desde parques públicos até residências particulares.



Quais são as plantas mais adequadas para a topiaria?

Para fazer a topiaria, é preciso escolher plantas que tenham algumas características em comum, como:

Folhagem densa e compacta, que permita um bom acabamento na poda;

Crescimento lento ou moderado, que evite podas frequentes;

Resistência ao sol e ao vento, que evite queimaduras e desfolhamentos;

Adaptabilidade ao clima e ao solo da região, que evite pragas e doenças.

Algumas das plantas mais usadas na topiaria são:

Buxinho (Buxus sempervirens): É uma das plantas mais tradicionais na topiaria, por ter folhas pequenas e verdes o ano todo. É ideal para fazer formas geométricas e letras;

(Buxus sempervirens): É uma das plantas mais tradicionais na topiaria, por ter folhas pequenas e verdes o ano todo. É ideal para fazer formas geométricas e letras; Cipreste (Cupressus sempervirens): é uma planta com um formato naturalmente cônico, mas que pode ser podada em outras formas. Tem folhas finas e aromáticas, que podem variar do verde ao azulado;

(Cupressus sempervirens): é uma planta com um formato naturalmente cônico, mas que pode ser podada em outras formas. Tem folhas finas e aromáticas, que podem variar do verde ao azulado; Alecrim (Rosmarinus officinalis): é uma planta aromática e medicinal, com folhas pontiagudas e flores azuis. É ideal para fazer formas arredondadas e espirais;

(Rosmarinus officinalis): é uma planta aromática e medicinal, com folhas pontiagudas e flores azuis. É ideal para fazer formas arredondadas e espirais; Falsa-ixora (Ixora coccinea): é uma planta ornamental, com folhas brilhantes e flores vermelhas. É ideal para formar de animais e objetos;

(Ixora coccinea): é uma planta ornamental, com folhas brilhantes e flores vermelhas. É ideal para formar de animais e objetos; Murta (Murraya paniculata): é uma planta perfumada, com folhas pequenas e flores brancas. É ideal para fazer cercas vivas e labirintos.

Como fazer a poda correta para a topiaria?

A poda é o principal processo para realizar a topiaria. Portanto, deve fazê-la com cuidado e paciência, seguindo alguns passos básicos:

Escolha a forma que você quer dar à planta. Você pode usar a sua imaginação ou se inspirar em modelos prontos. É possível usar moldes de arame ou madeira para facilitar o trabalho;

Em seguida, use ferramentas adequadas para a poda, como tesouras, alicates e serras;

Comece a poda pela parte superior da planta, e vá descendo até a base. Corte os ramos que saem da forma desejada, mas sem exagerar na quantidade;

Faça a poda com movimentos suaves e precisos, seguindo as curvas da forma;

Faça a poda periodicamente, para manter a forma da planta, fazendo a cada dois ou três meses.

Quais são os benefícios da topiaria para o seu jardim?

A topiaria é uma técnica que pode trazer vários benefícios para o seu jardim, como:

Beleza

Pode deixar o seu jardim mais bonito e elegante, criando pontos de destaque e contraste com as outras plantas. Visto que, você pode usar a topiaria para valorizar a entrada da sua casa, o caminho do jardim ou o centro do gramado.

Criatividade

Pode estimular a sua criatividade e personalidade, permitindo que você expresse a sua arte através das plantas. Dessa forma, você pode usar a topiaria para fazer formas que tenham um significado especial para você, como o nome da sua família, o seu animal de estimação ou o seu hobby favorito.

Funcionalidade

É possível utilizá-la para criar barreiras naturais e delimitar espaços no seu jardim. Portanto, você pode usar a topiaria para fazer cercas vivas, que protegem a sua privacidade e evitam a entrada de animais indesejados.

Sustentabilidade

É uma técnica sustentável, pois utiliza plantas naturais e não prejudica o meio ambiente. Visto que, as plantas usadas na topiaria produzem oxigênio, filtram o ar, reduzem o calor e atraem pássaros e insetos benéficos.