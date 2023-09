Monday Mailbag: Bem-vindo ao Upside Down, Sean Strickland é campeão dos médios do UFC

Grandes novidades no MMA esta semana! Notícias enormes. Francamente, é algo devastador. Tão insano que se você me perguntasse há uma semana, eu teria dito que você estava louco, que isso nunca poderia acontecer e que haveria tumultos nas ruas se isso acontecesse. E ainda assim, aqui estamos: mudamos o nome desta coluna.

É isso mesmo, fui informado que “Hot Tweets” não é um nome adequado para uma postagem tão recorrente. As palavras “incrivelmente estúpido” e “incoerentemente incoerente” podem ter sido usadas. Confesso que fiquei surpreso. Sentimentos foram feridos, gritos foram feitos e no final nada disso importou, esta é a nossa nova realidade, onde esta coluna é simplesmente chamada de mala postal. Nunca pensei que veria esse dia.

Ah, e Sean Strickland derrotou Israel Adesanya por 25 minutos para se tornar o novo campeão dos médios do UFC no sábado. Vamos conversar a respeito disso

Sean Strickland, campeão mundial dos médios do UFC

Tenho algumas perguntas para você, Jed:

O que?!!?

Sério, o quê?!

Sean Strickland? -Samos (@Samos18648459) 10 de setembro de 2023

Cara, eu não sei. Dois dias depois e ainda não tenho certeza do que acabei de testemunhar. Strickland não derrotou Adesanya por acaso, ou soco de sorte ou intervenção divina, ele chicoteou sua bunda. Esse é um cara que há 14 meses estava olhando para as luzes depois que Alex Pereira o destruiu e no início deste ano estava em uma seqüência de duas derrotas consecutivas! Um homem que há dois meses era favorito apenas -150 nas apostas Abu Magomedov! E ele foi para Sydney e chorou por Izzy como uma mula alugada. Estou confuso. Estou confuso. Minha flabber está gaseada. 2023 é a linha do tempo mais estranha.

Chateado de sempre?

Daqui a vários anos, quando Izzy e Strickland se aposentarem, você acha que a noite passada será vista como uma perturbação maior do que é agora, ou menos perturbadora? -Sam Tromans (@SamuelJTromans) 10 de setembro de 2023

Do jeito que as coisas estão agora, vejo a vitória de Strickland sobre Adesanya como a segunda maior surpresa da história do MMA (atrás de Matt Serra sobre Georges St-Pierre, que tem todas as outras surpresas em um estrangulamento e provavelmente sempre terá). Ninguém estava dando a Strickland a chance de vencer esta. Eu mesmo escrevi um artigo elaborado dizendo que Strickland tinha uma chance de bola de neve de causar a reviravolta (opa!) E eu estava longe de ser o único. Até o próprio técnico de Strickland, Eric Nicksick, disse que Adesanya foi uma luta terrível para eles! E então eles se viraram e o atacaram. Para mim, isso é uma perturbação maior do que qualquer coisa que já vi.

Dito isto, coisas como esta são vistas historicamente, e há uma chance muito real de que a perspectiva em torno desta mude dramaticamente nos próximos anos. Para começar, Strickland esteve incrível na luta e há todas as possibilidades de ele ter virado uma esquina em sua carreira. Afinal, ele tem apenas 32 anos e está trabalhando em um dos melhores acampamentos do mundo. E, novamente, esta não foi uma vitória acidental. Strickland colocou Adesanya em uma caixa e nunca o deixou sair, cortando a gaiola de maneira brilhante, tirando suas armas e derrotando-o repetidamente. Strickland deu uma aula de boxe ao melhor atacante do MMA. Talvez ele esteja bem agora e, se for esse o caso, isso cairá na lista de grandes surpresas.

Do outro lado das coisas, há uma possibilidade igualmente forte de que Adesanya já tenha passado do seu apogeu e estamos prestes a descobrir isso. “The Last Stylebender” tem apenas 34 anos, mas luta profissionalmente há 13 anos. É nessa época que você começa a ver o desgaste dos esportes de combate começar a tomar conta, e Adesanya tem sido particularmente ativo ao longo de sua carreira. Entre boxe, kickboxing e MMA, Adesanya conta com 113 lutas profissionais, sem falar nas inúmeras horas de sparring e treinos na academia. Isso é simplesmente uma tonelada de quilometragem para o corpo e, em algum momento, a conta vence. Adesanya está começando a declinar? Não saberemos por mais algumas lutas, mas a primeira coisa que acontece com os lutadores mais velhos é a capacidade de puxar o gatilho e Adesanya parecia preso na lama durante todo o sábado. Isso pode ser apenas Strickland travando a luta de sua carreira, ou pode ser um indicativo de algo maior. Se for o último, então esta perturbação tornar-se-á um pouco menos impressionante nos anos seguintes.

Conversa mais chateada

Derrota mais chocante, Nunes para Pena ou Izzy para Strickland? – strike.mx (@strikemxnyc) 11 de setembro de 2023

Considerando que estou tirando um L maior em relação à minha previsão para essa luta, agora é um ótimo momento para lembrar a todos que liguei para Julianna Peña chateando Amanda Nunes. Por causa disso, obviamente, minha resposta é que a vitória de Strickland é uma surpresa maior, mas também acho que isso se confirma em todos os aspectos (pelo menos por enquanto, veja a pergunta acima). Quase todo mundo estava escolhendo Nunes para vencer Peña, mas mesmo aquelas pessoas que escolheram Nunes poderiam imaginar um caminho para a vitória de Peña. Esse não é o caso aqui. Tenho certeza de que alguém escolheu Strickland para vencer por causa da lei dos grandes números, mas vi algumas das pessoas mais inteligentes na área não saberem como Strickland poderia realmente vencer. E absolutamente ninguém pensou que ele poderia causar a reviravolta apenas superando-o por 25 minutos. Tempos selvagens.

Revanche imediata?

Não estamos todos fartos dessas revanches imediatas para campeões que perdem o cinturão? Fazê-los lutar pelo menos uma vez antes de outro tiro? Não seria muito mais interessante um Izzy vs Chimaev enquanto Sean luta contra o DDP do que um MW estagnado? Por que os Champs agora precisam ser derrotados duas vezes? -outono_jupiter (@AutumnonJupiter) 10 de setembro de 2023

Após o UFC 293, Dana “Eu não faço matchmaking na noite da luta” White disse que uma revanche entre Strickland e Adesanya faz mais sentido. Respeitosamente, essa é a merda mais idiota que já ouvi.

Existem dois casos em que revanche imediatas de lutas são aceitáveis: A luta foi um assalto real, ou após uma revanche onde os lutadores dividiram os dois primeiros encontros. É isso. Campeões que reinam há muito tempo não merecem revanches automáticas pelas lutas que perdem, porque eles perderam! Lutar tem riscos! Esse é o objetivo disso! Você é tão bom quanto sua última luta e sua última luta é um maldito L. Use-o, volte ao cavalo, consiga uma vitória e então você poderá correr de volta. Permitir revanches imediatas aos campeões faz com que qualquer lutador que tente ganhar um título agora tenha que vencer alguém duas vezes. Isso é besteira e barateia todo o empreendimento.

Compare Julianna Peña e Holly Holm. Peña e Holm foram os autores de duas das maiores surpresas da história do MMA. Peña foi forçado a revanche imediata com Amanda Nunes, foi massacrado e é amplamente visto como um campeão por acaso – um obstáculo na história de Nunes. Em contraste, Holm derrotou Ronda Rousey, perdeu o título para Miesha Tate em sua próxima luta, e agora é geralmente considerada uma ex-campeã e sua virada é vista como uma ocasião importante. Se, em vez disso, ela enfrentasse Rousey e levasse uma chave de braço no primeiro round, as coisas seriam completamente diferentes. É por isso que as revanches imediatas são uma droga. O novo campeão ganhou suas flores, fazendo com que o ex-campeão voltasse ao topo da linha.

Mais conversa sobre revanche

Se você fosse Sean Strickland, ganhando pontos PPV pela primeira vez, e pudesse escolher os oponentes para o próximo confronto, Izzy não seria sem dúvida o melhor confronto? Aquele caranguejo Norton misturado com rolamento de ombro do Floyd e chutes de verificação não vai parar uma perna dupla. -Thomas Moore (@thomasm62224263) 10 de setembro de 2023

Mantendo tudo o que disse acima, se sou Strickland, com certeza estou fazendo lobby pela revanche. Por um lado, uma revanche com Adesanya faz o melhor negócio e, por outro, os outros principais candidatos aos pesos médios parecem ser lutas mais difíceis para Strickland.

Tenho muitas dúvidas de que Strickland seja o melhor peso médio do planeta, mas depois de sábado, tenho bastante confiança de que ele é melhor que Adesanya. É uma loucura dizer isso, dado o quão inflexível eu estava antes do UFC 293 de que Strickland não tinha chance, mas ei, aprendemos com nossos erros. Mais uma vez, Strickland não acertou um soco de sorte e Adesanya não girou o tornozelo; Strickland deu-lhe um soco abrangente. Indo para uma revanche, Adesanya precisaria fazer grandes mudanças ou provavelmente aconteceria novamente. Ele poderia fazer isso? Claro! Ele é um lutador excepcional. Mas agora sabemos que Strickland pode vencer Adesanya, então confio nisso. Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev e Paulo Costa são todos os demônios que você não conhece e lutas menos comercializáveis. Pegue o dinheiro.

Dricus du Plessis

O DDP é vencedor ou perdedor com esse resultado? Se Izzy fizer uma pausa, quem mais lutará pelo título no próximo ano e você vê um pouco de batata quente com o título no curto prazo? -Dee J (@Daniel_J81) 10 de setembro de 2023

Infelizmente, e não por culpa sua, o DDP é um grande perdedor. Em qualquer mundo racional e meritocrático, du Plessis é o candidato número 1 com uma bala. Ele maltratou Robert Whittaker, que era o detentor das chaves do candidato ao título no peso médio, e deveria ter sido o homem para lutar contra Adesanya. Em vez disso, interesses promocionais intervieram e agora aqui estamos.

DDP já está fazendo lobby por sua chance pela coroa, mas parece extremamente improvável que ele consiga. Adesanya parece estar conseguindo sua revanche, e indo para o UFC 293, Dana White sugeriu não tão sutilmente que daria a Khamzat Chimaev uma chance pelo título (puramente por despeito do DDP ter a audácia de não se virar e lutar novamente em dois). meses). Isso coloca du Plessis como o terceiro na fila para uma chance, apesar de ser claramente o mais merecedor. Os deuses do MMA (e os chefes do UFC) podem ser mestres cruéis.

Quanto ao futuro do peso médio, não tenho certeza. Duvido que Strickland mantenha o título por muito tempo, mas muito do que penso se resume à forma como Chimaev encara Paulo Costa. Se o Chimaev continuar fazendo as coisas do Chimaev, ele vai ganhar o cinturão e defender pelo menos algumas lutas. Mas se Chimaev luta com a fisicalidade e pressão de Costa, então talvez o DDP seja o futuro porta-estandarte da divisão. No futuro imediato, duvido que alguém mantenha o cinturão por cinco ou seis defesas, mas isso porque é quase impossível fazer isso. A melhor aposta para um reinado verdadeiramente dominante é provavelmente Bo Nickal, mas ainda estamos a alguns anos de distância disso.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.