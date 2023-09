Monday Mailbag: Johnny Eblen é o melhor peso médio do mundo?

Olá, hooligans!

Johnny Eblen foi campeão contra Fabian Edwards no Bellator 299, Rafael Fiziev pode ficar de fora por um tempo após o UFC Vegas 78 e Ben Davis não conseguiu fazer a reviravolta no Misfits Boxing. Vamos falar sobre tudo isso, além do que vem por aí para Michelle Waterson-Gomez na mala postal desta semana.

Johnny Eblen, nº. 1?

Eblen é o melhor peso médio do mundo? E como você definiria a linha de aposta contra os principais pesos médios do UFC? -Taylor (@2845828472a) 24 de setembro de 2023

A maior coisa que aconteceu no fim de semana passado foi Johnny Eblen se tornando Super Saiyan sobre Fabian Edwards em sua luta pelo título dos médios do Bellator, depois que Edwards abriu o Grand Canyon na sobrancelha de Eblen (mais sobre isso em breve). Esse desempenho, mais o currículo invicto de Eblen, as exultações brilhantes de todos no American Top Team e o fato de ele nunca ter perdido um round de luta em que participou, fizeram as pessoas se perguntarem se Eblen pode realmente ser o melhor peso médio vivo no momento? E pessoalmente, acho que estou lá.

Vamos começar com a parte óbvia de tudo isso: o peso médio é uma bagunça. Uma divisão que historicamente está entre as mais estáveis, com Anderson Silva no cinturão há quase uma década, tem sido um caos quase total nos últimos dois anos. Após o reinado de Silva, houve alguma reviravolta e então Israel Adesanya trouxe estabilidade com sua disputa pelo título, mas tudo isso se transformou em uma tempestade de bobagens quando Alex Pereira foi acelerado para o título e o venceu! Isso não é para criticar Pereira – que já provou ser um ótimo lutador de MMA – mas a verdade é que, quando ele foi campeão, provavelmente havia uma dúzia de caras que poderiam tê-lo vencido razoavelmente, por causa de suas limitações estilísticas. . Aí Izzy venceu a revanche e tudo deveria voltar ao normal, até que Sean Strickland – que foi destruído por Pereira – levou Adesanya para a escola em uma das maiores surpresas de todos os tempos! O que (Mike) Caramba devemos fazer com tudo isso?!

Se você tivesse dito a alguém no início de 2023 que Sean Strickland seria o campeão, eles teriam rido da sua cara. Esse é um cara que perdeu para Jared Cannonier há 10 meses! E nenhuma sombra sobre Cannonier, mas o vimos lutar contra Adesanya e Robert Whittaker. Ele não é o melhor peso médio do planeta. Isso realmente nos deixa com três opções: Sean Strickland subiu de nível e é o melhor cara, Dricus du Plessis é na verdade o melhor cara e não sabemos ainda, ou Eblen é o melhor cara no momento. E, honestamente, o último parece o mais provável.

Johnny Eblen não é um lutador perfeito. Ele é o boxeador clássico com as limitações desse tropo. Enquanto Eblen estava derrotando Edwards no sábado, estava longe de ser uma vitrine até o final, e ele estava sobrevivendo em grande parte devido à sua disposição de lançar volume. Ele não é um atacante bonito e pode nunca ser, mas é perigoso o suficiente em todas as fases, durável e tem um cardio excepcional. Isso pode ajudar muito, especialmente em uma categoria de peso que está atualmente em estado de tumulto.

Acho que Eblen é o favorito nas apostas contra qualquer peso médio do mundo no momento, exceto provavelmente Adesanya, e mesmo esse está perto. Agora, se em seis meses du Plessis destruir Strickland para reivindicar o cinturão, essa resposta provavelmente mudará para mim. Mas neste momento, acho que Eblen é o melhor peso médio do mundo.

O corte

Com base nas imagens pós-luta, como você acha que o restante potencial de Eblin x Edwards teria acontecido? Teria que ser uma parada médica, considerando o quão brutal foi aquele corte. -Zach Schultheis (@Zmschultheis1) 24 de setembro de 2023

Se você ainda não viu o corte de Eblen, aqui está uma imagem extremamente gráfica na qual recomendo que você não clique, a menos que queira ficar enojado. Esse é um desfiladeiro absoluto que se abriu na sobrancelha de Eblen no segundo round. Não é o pior corte que já vi no MMA, mas com certeza é ruim. Edwards o pegou com uma cotovelada perfeita por dentro e rasgou aquela, e para Zach, é um corte que encerra a luta. Mas é por isso que estou tão entusiasmado com Eblen depois dessa luta: ele tornou isso irrelevante.

Como dito acima, acho que Eblen é provavelmente o melhor peso médio do mundo no momento, mas ainda é um lutador limitado. Edwards é subestimado, claro, mas ele estava realmente dificultando as coisas para Eblen simplesmente por fazer quedas e chutar um monte. Eblen encontrou maneiras de superar isso, mas seu ataque foi frustrado e ele não estava se exibindo. Até que o corte aconteceu. Com aquele corte severo, naquele local, Eblen percebeu que seu título poderia estar lhe escapando. Quinze minutos é um longo hora de brigar com alguém com um abismo no olho, e Edwards certamente começaria a atacar isso para interromper o médico. Então, em vez disso, Eblen entrou no modo fera e finalizou 21 segundos depois.

Isso é coisa de campeonato aí. A capacidade de adotar uma marcha extra quando necessário e a presença de espírito para saber que isso era necessário, essas são características raras. Anderson Silva tinha, Israel Adesanya tinha (tinha?) e agora sabemos que Eblen também tem.

Rafael Fiziev

Não sou médico, então isso é uma especulação selvagem, mas arriscaria supor que ele rompeu um ou mais ligamentos do joelho. Assistir ao replay e ver o pequeno estalo no joelho de sua perna plantada me faz pensar que é isso que está acontecendo. É uma droga, mas este é o mundo em que vivemos. Os joelhos não são feitos para torcer muito, e quando você é um atleta de alto nível competindo na linha vermelha, algumas partes do corpo às vezes cederam. É uma pena porque aquela luta já estava eletrizante depois de apenas um round, e achei que Fiziev estava em ótima forma para conseguir a vitória daqui para frente, mas os Deuses do MMA tinham outras ideias.

A verdadeira vergonha aqui é que Fiziev provavelmente já está fora há cerca de um ano. No ano passado, esse era um cara que não apenas parecia pronto para uma disputa pelo título, mas também seria um teste legitimamente interessante para Islam Makhachev. Agora, ele foi derrotado por Justin Gaethje e simplesmente estourou o joelho contra Mateusz Gamrot. Quando ele voltar, estará longe de disputar o título e, por ser peso leve, talvez nunca chegue lá. É a melhor divisão do esporte e lesões infelizes podem acabar com as aspirações ao título porque a categoria de peso segue em frente, evolui e simplesmente passa por você mais rapidamente do que qualquer outra.

Michelle Waterson-Gomez

Michelle Waterson acabou, certo? Isso foi difícil de assistir. -Daniel Pompilio (@elpompilio) 25 de setembro de 2023

Sim, ah. Deveríamos terminar aqui.

Olha, Waterson-Gomez merece muito respeito. Ela ainda é uma lutadora competente e passou os últimos oito anos de sua carreira competindo na categoria de peso. Se ela quiser ficar por aqui e fazer aquela coisa de Jim Miller, brigar Série de concorrentes perspectivas e ocasionais lutas de lendas, OK. Ela ainda está no jogo, e se é assim que ela escolhe ganhar seu dinheiro, essa é sua prerrogativa. Mas provavelmente seria melhor para todas as partes se ela desligasse. Ela completará 38 anos em breve e está começando a sofrer cada vez mais danos à medida que o tempo passa. Marina Rodriguez apenas a espancou na jaula, Amanda Lemos a estrangulou e antes disso ela acertou 256 golpes combinados de Rodriguez e Angela Hill.

Mais uma vez, Waterson-Gomez ainda pode competir com pesos-palha de baixo e médio porte, mas o objetivo não deveria ser que os lutadores fossem arrastados para fora da jaula, amassados ​​​​como uma laranja espremida. A esperança é que os lutadores saiam da jaula com a maior parte da saúde intacta, para que possam viver uma vida longa e produtiva após a luta. Waterson-Gomez teve uma vida decente, imagino, e certamente deveria ter oportunidades fora da jaula. Talvez persegui-los em vez de acumular mais traumatismos cranianos.

Ben Davis, herói

Em primeiro lugar, eu não ficaria nem um pouco envergonhado. Já levei muitos chutes na bunda e lutadores muito piores que o filho do Anderson Silva. Levar um chute na bunda não é tão ruim quanto a maioria acredita e, francamente, a humilhação pública também não. Você se sente estranho um pouco e depois passa.

Mas no caso de Ben, ele não fez nada que o envergonhasse, porque o problema é o seguinte: ele não é um lutador profissional! Se Ben se apresentasse como a segunda vinda de Roberto Duran, isso teria sido uma coisa. Mas ele não o fez. Ele aproveitou a oportunidade e tentou aproveitar ao máximo e, honestamente, se saiu melhor do que eu pensava. Ben foi levado de caminhão, sem dúvida, mas foi lá para lutar da melhor maneira que pôde. Outros teriam tentado permanecer e mover-se, agarrar-se e sobreviver. “The Bane” veio para lutar, ele foi simplesmente derrotado. Às vezes isso acontece, mas é preciso respeitar o esforço. Ele certamente não se saiu pior do que muitos dos influenciadores que aparecem no Misfits, e como alguém que assistiu todos eles (meu Deus, sou advogado, o que fiz da minha vida?!) ele fez melhor do que muitos deles.

Grita para Ben Davis. Espero ver você lá novamente algum dia.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.