Monday Mailbag: O que vem por aí para Valentina Shevchenko após o polêmico sorteio de Alexa Grasso?

Alexa Grasso defendeu com sucesso o título peso mosca com empate dividido (manter é defender, ela não precisava vencer) sobre Valentina Shevchenko na revanche no Noche UFC, e como em qualquer empate, o povo tem algumas reflexões. O que diabos (Mike) Heck aconteceu, foi certo e para onde vamos a partir daqui? Tudo isso na mala postal desta semana.

Um desenho?!

Você acha que mesmo que tenhamos errado o empate foi o placar certo para a luta? -Jackson Marusich (@JacksonMarusich) 17 de setembro de 2023

Bem, a rigor, ninguém ganhou. É assim que os sorteios funcionam. E, na opinião de Jackson, isso não é exatamente a pior coisa aqui.

Chegaremos a toda a controvérsia sobre pontuação em breve, mas, de modo geral, estou totalmente bem com um empate. Não foi assim que marquei a luta, veja bem. Achei que Grasso venceu três rounds, mas o Round 4 foi extremamente acirrado. Mais especificamente, se alguma das mulheres vencesse, não seria por uma margem fora da margem de erro. Assim como os americanos (porque muitos o são), os fãs de MMA odeiam gravatas. Por ser um homem de alta cultura e bom gosto, posso apreciar um bom jogo de zero a zero e por isso sempre estive muito mais disposto a declarar empate em uma luta, em parte porque muitas vezes é assim que as lutas funcionam no pátio da escola. . Uma criança vence ou eles simplesmente ficam em um impasse e então acaba, sem desgaste. Em Grasso x Shevchenko 2, não tenho certeza se alguma das mulheres provou ser superior à outra.

Revendo a luta, essas duas mulheres estão muito equilibradas. Shevchenko tem um pouco mais de habilidade em pé, algumas ferramentas a mais, mas Grasso tem aquele espírito irreprimível e é um grande oportunista. Então, durante grande parte da luta, Shevchenko dá um soco em Grasso, mas ela comete um erro ou as coisas não saem perfeitas e Grasso capitaliza. Na primeira luta, isso rendeu vitória por finalização para Grasso. Nesta, fez com que Grasso perdesse muitas batalhas, mas vencesse algumas delas de forma enorme.

Pelas regras de pontuação do MMA, mantenho meu placar de 47-46 Grasso, com duelos de 10-8 rounds nos rounds 2 e 3, mas holisticamente um empate parece certo. Ambas as mulheres tiveram sucessos e fracassos e, no final das contas, Grasso merece manter o título.

A controvérsia

Como diabos Mike Bell justificou um 10-8 no round 5? -Logan Harrington (@ logandh724) 17 de setembro de 2023

O negócio é o seguinte: se os fãs não pudessem ver os placares, não haveria polêmica nessa luta. Indo para a decisão oficial, pensei que havia uma chance de empate, com Shevchenko vencendo as Rodadas 1, 3 e 4, mas com Grasso conseguindo um 10-8 na Rodada 2. Novamente, não concordo com isso, mas com base na pontuação típica dos juízes, pensei que fosse um empate ou uma vitória de Grasso por 48-46. Então, quando um empate dividido foi lido, eu aceitei. Acho que a maioria foi. O problema surgiu quando o placar caiu e Mike Bell deu a Grasso um 10-8 no quinto.

Essa é uma boa pontuação? Não. De acordo com qualquer leitura dos critérios de julgamento, é ruim. Shevchenko venceu de forma limpa os primeiros três minutos e a mudança desse round antes de partir para o sorteio, receber as costas e sobreviver à tentativa de estrangulamento. Esse ataque de Grasso é suficiente para reconquistar o round, porque foi mais impactante, mas não é suficiente para apagar os primeiros 60 por cento do round. E Mike Bell sabe disso. Ele tem sido historicamente um dos melhores juízes. Então, deixe-me contar o que realmente aconteceu: foi uma ligação de reconciliação.

Todo mundo comete erros, principalmente os dirigentes esportivos. Às vezes, essas pessoas duplicam seus erros, mas, com muito mais frequência, recebemos uma ligação para compensar. Um árbitro erra uma interferência clara no passe defensivo? A bandeira vai cair muito rapidamente na próxima vez que a defesa fizer um passe. Ref chama uma carga fraca sobre Lebron? Da próxima vez na quadra, Kevin Durant pode escovar suavemente um defensor e ainda assim conseguir um. A chamada de compensação é uma tradição consagrada nos esportes para permitir que os árbitros equilibrem as coisas depois de terem errado anteriormente. Foi o que aconteceu aqui. Após o quinto round, Mike Bell percebeu que tinha a luta por Shevchenko, mas decidiu que ela venceria uma luta em que se machucou gravemente no segundo e quase finalizou no quinto, bem, isso não lhe agradou, então ele consertou o problema. Foi artístico? Não. Estava certo? Ehhhh. Não estou tão chateado com isso.

Honestamente, o que mais me incomoda é que ele não marcou 10-8 no Round 2. Na minha humilde opinião, esse é o tipo de rodada que demandas um 10-8. Os critérios de julgamento permitem 10-8s em certas circunstâncias, mas exigem isso em outras. Aquela rodada pareceu uma exigência, a menos que você conte a parada de Shevchenko na primeira posição por 90 segundos como ataque. Grasso dominou aquele round e machucou gravemente o ex-campeão. E se ele tivesse feito isso de maneira adequada, como fez na primeira luta da noite entre Josefine Knutsson e Marnic Mann, então ele não teria precisado da chamada de reconciliação em primeiro lugar.

Três partidas?

Teremos Grasso/Shevchenko 3 em março no UFC 300? -haha81 (@haha81_hasboogs) 17 de setembro de 2023

Parece provável. Eu sei que Grasso foi um pouco evasivo em voltar a correr as coisas imediatamente, mas salvo imprevistos, o UFC vai ter essas duas mulheres lutando novamente. Por um lado, é melhor para os negócios. Trilogias são mais fáceis de promover, e aquela em que a luta mais recente foi candidata à Luta do Ano e terminou empatada, é uma bandeja. Além disso, o UFC basicamente estabeleceu o padrão para que isso já acontecesse com a tetralogia Brandon Moreno x Deiveson Figueiredo, e não é como se houvesse um Conor McGregor esperando para lutar pelo cinturão peso mosca feminino.

A única coisa que pode atrapalhar aqui são as lesões. Shevchenko quebrou a mão durante a luta, então ela certamente ficará afastada por algum tempo, mas provavelmente não tanto. Grasso parecia passar relativamente ileso, mas em uma luta como essa todo mundo precisa de uma folga. Mas você nunca sabe. Se Shevchenko precisar de cirurgia e vários meses de folga, talvez Grasso consiga uma defesa no início do próximo ano? Mas duvido que o UFC queira isso. O caminho mais óbvio a seguir é a trilogia e Erin Blanchfield e Manon Fiorot podem lutar em um verdadeiro confronto de Contender No.

Quanto ao UFC 300? Possivelmente. Já existem rumores de que a promoção vai para o México no ano que vem, então se isso acontecer em algum momento nos dois primeiros trimestres, é só segurar a luta por esse card. Mas se não for, o UFC 300 em abril pode fazer muito sentido como um co-evento principal ou uma luta pelo terceiro título.

Peso galo

135 é o próximo para Valentina? Parecem lutas vencíveis no topo da categoria para ela. -Danners (@Danners1998) 17 de setembro de 2023

Não. Ainda não. Quer dizer, é sempre uma possibilidade porque ela teve muito sucesso lá, provavelmente deveria ter vencido a revanche com Amanda Nunes pelo título, e conquistou uma vitória sobre Julianna Peña, uma das mulheres na suposta luta pelo título vago. Ela poderia absolutamente subir e vencer Peña novamente, ou Raquel Pennington. Mas, por enquanto, ela tem assuntos pendentes com Grasso. Isso tem que vir primeiro. Se ela vencer uma terceira luta, talvez eles façam uma quarta, ou talvez Shevchenko decida que isso é o suficiente e ela avança para o capítulo final de sua carreira. Mas primeiro os três jogos.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, pois pode enviar seus Tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.