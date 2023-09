Monte Carlo ABRE mais de 40 VAGAS; Veja cargos e locais!

A Monte Carlo, empresa que é uma rede de lojas de varejo de produtos de luxo e joias, está com cargos disponíveis em vários estados do Brasil. Posto isso, antes de falar mais sobre a marca, verifique quais são as vagas abertas no momento:

Analista de Logística Pleno (Supply) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Produto Júnior – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Desenvolvimento de Produto JR – Rio de Janeiro – RJ -Efetivo;

Assistente de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Vendas – Oscar Freire – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Vendas – Pantanal Shopping – Cuiabá – MT – Efetivo;

Assistente de Vendas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Vendas – Santos – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro JR – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Ourives – Fábrica – Manaus – AM – Efetivo;

Estagiário de Análise de Dados – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estoquista – Curitiba – PR – Efetivo;

Estoquista – Park Shopping Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estoquista – Shopping Campo Grande – Campo Grande – MS – Efetivo;

Estoquista – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Gerente – São Paulo (Zona Oeste) – Barueri – SP – Efetivo;

Polidor – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor – Cuiabá – MT – Efetivo;

Vendedor – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor – Rio Design Barra – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Monte Carlo

Sobre a Monte Carlo, vale frisar que no decorrer dos seus 40 anos de trajetória, a companhia se tornou conhecida por suas iniciativas pioneiras. Democratizou o luxo no Brasil, através do conceito único da marca.

Além disso, ao longo de sua história, a Monte Carlo conquistou a grande credibilidade que possui hoje no mercado joalheiro brasileiro e se tornou uma das maiores joalherias do país, presente em mais de 10 estados e com mais de 500 colaboradores.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas do Monte Carlo já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: