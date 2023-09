Môre OFERECE EMPREGOS presenciais e remotos; Saiba mais!

A Môre, empresa que é uma gestora de gente talentosa especializada na concepção, criação, desenvolvimento e evolução de produtos e serviços digitais, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre, vale a pena consultar a lista de cargos:

Analista de CX – Sênior | (Híbrida) – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Product Designer | Designer System – Sênior | (Remoto) – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Designer – Sênior – Afirmativa Mulher Preta – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Designer – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Designer – Sênior | Smiles – Afirmativa Pessoas Pretas (Remoto);

Service Designer – Sênior | (Híbrida) – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre Môre

Sobre a Môre, é válido frisar que a empresa acredita nas pessoas como o grande motor da transformação digital e existe para amplificar talentos no mercado de UX Design & Tech, apoiando grandes empresas nessa jornada até o amanhã.

Em resumo, trata-se de um grupo com quatro empresas (Môre UX, Môre Dev, Môre Match e Môre School) que criam um ciclo de transformação na carreira e vida das pessoas que, por sua vez, apoiam e aceleram os processos de transformação digital das empresas com as quais trabalhamos, como Rede, CVC Corp, Smiles, Dasa, Porto, Samsung, Marisa, MSD, Banco Carrefour e Elo.

Em pouco mais de 3 anos de história, já é uma empresa com mais de 200 pessoas talentosas trabalhando remotamente em 58 cidades pelo Brasil.

O que é preciso para se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



