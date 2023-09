Morre o rival de Eminem em ‘8 Mile’, Nashawn Breedlove: Do que o rapper morreu?

Rapper Por Shawn Breedlove morreu aos 46 anos, em sua casa na Flórida, por motivos ainda desconhecidos, informa o TMZ.

O artista era mais conhecido por seu papel no popular filme de 2002 ‘8 Miles’, dirigido por Curtis Hanson. Ele interpretou Lotto, que enfrentou B-Rabbit, personagem interpretado por Eminem. Amor de raça também participou da trilha sonora do filme ‘The Wash’ em 2001, que contou com lendas do rap como Snoop Dogg e Dr. Dre.

O filme ‘8 Miles’ foi um grande sucesso na época. Sua trilha sonora também rendeu muito e vendeu onze milhões de cópias em todo o mundo. Eminemque já era amplamente conhecido antes do lançamento do filme, reconheceu que teve que se livrar de “todo o seu ego” e retornar a uma versão pessoal anterior de si mesmo, onde não gostava da fama.

A mensagem da mãe de Breedlove

“Com ShawnA partida deste mundo deixou um imenso vazio em minha vida”, escreveu sua mãe, Patrícia, nas redes sociais. “Alguém que as palavras não conseguem expressar totalmente. Não consigo expressar em palavras a dor e a tristeza que sinto.

“Ele não era apenas meu filho, ele era um homem extraordinário cujo caráter e força inspiraram todos que cruzaram seu caminho”.

Para a parte dele, Mickey Fato, também rapper, lembrou com carinho sua figura, fazendo referências ao referido filme. “Descanse em paz com um dos poucos MCs que venceram Eminem, Loteria de ‘8 Mile’. Seus amigos o chamavam carinhosamente de OX. Sentiremos sua falta por sua tenacidade e agressividade”, refletiu.