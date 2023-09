Usar alguns itens no veículo pode render multa de quase R$ 200. Trata-se de dispositivos proibidos pela legislação, e, se os condutores usarem, podem ser enquadrados como infratores de grau grave, segundo o CTB.

Assim sendo, para que você entenda quais são esses itens e possa tirar mais algumas dúvidas sobre as leis de trânsito, reunimos algumas das informações mais relevantes sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira! Não vai se arrepender!

Motorista, evite esses itens para não levar multa de quase R$ 200

Bem como todos já devem saber, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece uma série de regras e regulamentos que todos os motoristas devem seguir. Dessa forma, além das infrações mais comuns, como o excesso de velocidade e as ultrapassagens perigosas, existem também itens proibidos no carro que podem resultar em multas significativas, prejudicando o bolso e a habilitação.

Sendo assim, confira abaixo 6 itens que os motoristas não devem usar em seus veículos a fim de evitar punições e multas de quase R$ 200:

1. Película nos vidros

Primeiramente, as películas para vidros de carro são populares por proporcionar privacidade, reduzir o calor interno e proteger contra os raios solares. No entanto, é importante observar que a legislação brasileira estabelece limites para a transparência dos vidros. Segundo a regulamentação atual, a película G5, que escurece os vidros além do permitido por lei, é proibida.



Assim, a multa para quem usa esse item nos vidros é de R$ 195,23, e ainda há a adição de 5 pontos na carteira de habilitação.

Além disso, as películas muito escuras podem comprometer a dirigibilidade, tornando a visibilidade inadequada, especialmente à noite. Portanto, para evitar multas e garantir a segurança, é fundamental utilizar películas nos padrões que o CTB permite.

2. Engates

Os engates são acessórios que os condutores utilizam para rebocar trailers, reboques e carretinhas. Entretanto, não é todo carro que está apto a ter essa funcionalidade. Dessa maneira, verificar no manual do proprietário se o veículo possui a capacidade de tracionar é essencial.

Isso porque, utilizar esse item em um carro que não tem a função de tração é uma infração de trânsito, segundo o CTB. E por isso, pode resultar em multa de R$ 195,23 e mais 5 pontos na CNH.

Desse modo, antes de instalar um engate, certifique-se de que seu carro possui a capacidade necessária para essa função.

3. Pneus em más condições

Além disso, circular com pneus em más condições de conservação e desgaste é uma infração grave e pode resultar em multa de quase R$ 200 e pontos na habilitação.

Dessa maneira, sempre verifique regularmente o estado dos seus pneus, incluindo a profundidade dos sulcos e a pressão.

4. Veículos rebaixados de forma irregular

Se você é um entusiasta de carros rebaixados, esteja ciente de que há regulamentações específicas para a altura permitida para o solo.

Segundo o CTB, alterar a altura do veículo de forma irregular pode levar a multas e até mesmo na apreensão do carro.

5. Adesivos no vidro dianteiro

Ademais, o CTB também estabelece restrições quanto aos adesivos no vidro dianteiro do veículo. Isso ocorre porque colocar adesivos que obstruem a visão do motorista pode resultar em multa e na perda de pontos na CNH.

6. Equipamentos de som em volume excessivo

Por fim, utilizar equipamentos de som com volume excessivo pode perturbar a ordem pública e resultar em multas. Sendo assim, respeite os limites de volume estabelecidos pela legislação para evitar penalidades.

Como evitar multas?

Evitar essas e outras multas é muito simples; basta que os motoristas estejam atentos às regulamentações de trânsito e respeitem as regras que o CTB estabelece.

Além disso, garantir que o carro esteja segundo a legislação também é uma forma de contribuir para a segurança no trânsito e evitar problemas futuros.

Desse modo, antes de fazer qualquer alteração ou instalação em seu veículo, consulte as normas e regulamentações vigentes para garantir que tudo esteja conforme a lei. Assim você consegue aproveitar sua jornada nas estradas com tranquilidade e sem preocupações com multas.

Faça uma verificação dos itens de segurança

Finalmente, além dos itens citados acima, é importante mencionar que outros itens de segurança do veículo também devem estar conforme as regulamentações. Isso inclui:

Faróis;

Lanternas;

Cintos de segurança;

Pneus;

Extintores, entre outros.

