Motoristas podem aproveitar isenção do IPVA; veja como

A isenção do IPVA é um alívio financeiro bem-vindo para muitos, no entanto, é importante destacar que a idade do veículo desempenha um papel crucial para determinar a elegibilidade para essa vantagem fiscal. Em todos os estados do Brasil, leis vigentes estipulam que, após certo tempo de fabricação, os motoristas não estão mais obrigados a pagar o IPVA.

Esta lei tem beneficiado especialmente os proprietários de veículos das montadoras Fiat e Volkswagen, que têm modelos com longevidade e durabilidade comprovadas. A isenção do IPVA pode resultar em uma economia significativa ao longo dos anos para aqueles que possuem veículos mais antigos dessas marcas.

No entanto, é importante que os motoristas estejam cientes dos prazos e regras específicas de isenção do IPVA em seus estados, pois esses detalhes podem variar. Portanto, é aconselhável verificar as informações junto às autoridades fiscais locais ou consultar um contador para garantir que estão cumprindo corretamente suas obrigações tributárias.

Regras de isenção do IPVA podem variar

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma realidade anual para todos os motoristas brasileiros, mas as regras que determinam a isenção desse imposto variam de estado para estado. Veja a seguir os estados com isenção de IPVA após 15 anos desde a fabricação:

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Pará

Paraíba

Piauí

Rio de Janeiro

Rondônia

Sergipe

Distrito Federal

Estados com isenção de IPVA após 20 anos desde a fabricação:

Acre

São Paulo

Paraná

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Estados com isenção de IPVA após 10 anos desde a fabricação:



Você também pode gostar:

Amapá

Roraima

Rio Grande do Norte

Estados com isenção de IPVA após 30 anos desde a fabricação:

Diferente de outros estados brasileiros, em Alagoas todos os carros produzidos até dezembro de 2022 estão isentos dos impostos. Sendo assim, é recomendado que os proprietários de veículos estejam cientes das regras específicas de isenção do IPVA em seus estados e verifiquem as datas de fabricação de seus veículos.

Como é calculado o valor do imposto?

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é calculado com base no valor venal do veículo e na alíquota estabelecida pelo governo estadual. Cada estado do Brasil tem sua própria legislação para definir a forma como o IPVA é calculado.

O primeiro passo no cálculo do IPVA é determinar o valor venal do veículo. O valor venal é o valor de mercado do veículo, ou seja, quanto ele valeria se fosse vendido no mercado de usados. Esse valor é geralmente estabelecido pela Secretaria da Fazenda ou órgão equivalente de cada estado.

Vale informar que muitos estados oferecem descontos para quem pagar o IPVA à vista, em uma única parcela, em determinado prazo. Além disso, é comum a possibilidade de parcelamento do IPVA em várias parcelas ao longo do ano, mas nesse caso, não há desconto. Alguns estados oferecem também isenções ou benefícios fiscais para determinados tipos de veículos, como veículos adaptados para pessoas com deficiência.

As informações específicas sobre o cálculo do IPVA podem mudar ao longo do tempo e variam de acordo com a legislação de cada estado. Portanto, é importante consultar o site da Secretaria da Fazenda ou procurar a orientação de um especialista para obter informações atualizadas sobre o cálculo do imposto.