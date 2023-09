MrBeast vai atrás de outra estrela do YouTube por alegar que seus vídeos arruinaram a plataforma

Senhor Besta, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldsonrespondeu a um vídeo de outra estrela do YouTube Jacksepticeye alegando durante um teste de detector de mentiras que ele arruinou a plataforma porque agora os criadores se concentram nas visualizações em vez de apenas “se divertir”.

Jimmy, 25 anos, claramente não ficou feliz com as acusações, especialmente porque tudo o que ele fez foi trabalhar para “inspirar as crianças a ajudar as pessoas”. Enquanto MrBesta poderia ter comentado o conteúdo de Jacksepticeye, ele escolheu ser “o homem maior”.

“Então, eu ‘arruinei o YouTube’ porque não comprei uma mansão e carros esportivos e, em vez disso, reinvesti meu dinheiro na criação de conteúdo e me concentrei em fazer o bem e inspirar as crianças a ajudar as pessoas?” MrBeast tuitou. “’Se ele se divertisse, os vídeos seriam mais longos.’ Afinal, o que isso quer dizer?

“Você acha que eu desistiria de cada hora da minha vida durante 14 anos se não me divertisse? Este clipe é incrivelmente desrespeitoso, na minha opinião, e obviamente há muito que eu poderia dizer sobre o conteúdo dele, mas eu ‘ Vou apenas aguentar os socos e ser o homem maior. Suspiro.”

MrBeast tem 180 milhões de assinantes no YouTube e alguns estimam que ele eventualmente atingirá a marca de um bilhão. Enquanto isso, Jacksepticeye possui saudáveis ​​30,3 milhões de seguidores na plataforma.