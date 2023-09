MRV está com mais de 250 VAGAS abertas pelo Brasil

A MRV, construtora que existe desde 1979 no mercado imobiliário e que é a única que oferece casas e apartamentos em mais de 150 municípios do Brasil, está contratando novos colaboradores no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de cargos em aberto:

Supervisor (a) de Vendas Imobiliárias – Teresina – PI – Venda Externa;

Promotor (a) de Vendas – Feira de Santana – BA – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) de Vendas – Vitória da Conquista – BA – Efetivo;

Vendedor Interno – Nova Alvorada – RS – Venda Interna;

Vendedor Interno – Porto Alegre – RS e Viamão – RS – Venda Interna;

Vagas no setor de Construção Civil – São Paulo – SP – Construção Civil;

Corretor (a) de Imóveis – Salvador – BA – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis – Teresina – PI – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis – Limeira – SP – Corretagem;

Promotor (a) de Vendas – Feira de Santana – BA – Venda Interna;

Promotor (a) de Vendas – São Luís – MA – Venda Interna.

Mais sobre a MRV

Sobre a MRV, vale frisar que é uma companhia que está há 43 anos construindo imóveis econômicos para realizar o sonho dos brasileiros. Nos últimos anos, ressignificou a história e se tornou uma plataforma que oferece diversas soluções de moradia para todos os momentos de vida, afinal, cada pessoa é um mundo e todo mundo importa.

Ao todo, são mais de 30 mil colaboradores unidos no propósito de construir sonhos que transformam o mundo. Está em mais de 160 cidades e 22 estados para levar qualidade de vida, conforto e inovação a milhares de famílias.

Como se inscrever em uma das vagas acima?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.