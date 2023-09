Mudança no ranking: Sean Strickland é realmente o novo peso médio número 1 do mundo?

Sean Strickland não deveria estar aqui, mas não diga isso a ele.

O corajoso veterano venceu as adversidades no sábado no UFC 293 em Sydney, vencendo Israel Adesanya por decisão desequilibrada para se tornar o novo campeão dos médios. Embora Strickland tenha sofrido derrotas recentes para Jared Cannonier e Alex Pereira, o velho ditado de “Para ser o homem, você tem que vencer o homem” entra em jogo aqui, e a partir de hoje, Strickland é o homem.

A disputa pelo título de Strickland pode ter sido uma questão de conveniência (o suposto candidato número 1, Dricus Du Plessis, não conseguiu dar uma reviravolta rápida para enfrentar Adesanya depois de competir há dois meses no UFC 290), mas quando ele se viu sob as luzes noturnas da luta, ele se destacou e atuou como se estivesse fora do alcance de Adesanya.

Tudo isso faz com que Strickland seja nosso novo número 1 com 185 libras.

Não foi unânime, o que faz sentido, já que por melhor que Strickland estivesse no sábado, não faz muito tempo que o víamos como um viajante confiável que nunca conseguiria um título do UFC. Derrotar Adesanya pode torná-lo o campeão indiscutível do UFC, mas nosso painel achou por bem emitir também os votos número 1 para Dricus Du Plessis (6-0 no UFC) e o invicto campeão do Bellator, Johnny Eblen. Discutir.

Não importa o que aconteça a seguir para Strickland, se ele imediatamente perder o cinturão ou recitar meia dúzia de defesas de título, seu nome está agora gravado para sempre nos livros de história ao lado de nomes como Adesanya, Anderson Silva e Georges St-Pierre como lutadores para detém o cinturão dos médios do UFC. Mastigue isso por um segundo.

Pode não ser a maior surpresa de todos os tempos, mas o caminho de Strickland até ao título é sem dúvida um dos mais memoráveis. Quando se trata do tema dos tipos de resultados que resumem o caos dos esportes de combate, nenhuma discussão estará completa sem mencionar a noite em que Strickland venceu Adesanya.