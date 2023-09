A Câmara dos Deputados está avançando com uma proposta de minirreforma eleitoral que trará mudanças significativas nas regras de prestação de contas e contabilidade dos partidos políticos no Brasil.

Minirreforma Eleitoral: mudanças nas regras de prestação de contas e contabilidade dos partidos políticos

Em suma, essa reforma, de menor escala, tem o objetivo de flexibilizar as sanções em casos de descumprimento das normas eleitorais e trazer diversas alterações relevantes para o cenário político. Confira as principais mudanças propostas e suas implicações para o sistema eleitoral brasileiro!

Prestação de contas simplificada

Uma das mudanças mais destacadas na minirreforma eleitoral diz respeito às regras de prestação de contas, que são essenciais para a fiscalização dos gastos dos partidos políticos, principalmente em relação aos fundos públicos recebidos.

Desse modo, uma das alterações significativas é que os partidos terão o direito de adicionar documentos à sua contabilidade financeira até o término do julgamento. Assim, isso proporciona aos partidos a oportunidade de regularizar sua situação sem o risco de perderem o financiamento público.

No entanto, essa flexibilização também torna mais complexa a aplicação de possíveis penalidades. De acordo com Marcelo Issa, diretor-executivo do Movimento Transparência Partidária, essa combinação de disposições pode aumentar consideravelmente as chances de prescrição das prestações de contas, o que levanta preocupações quanto à transparência e fiscalização dos recursos públicos destinados aos partidos.

Sanções mais flexíveis

Uma das mudanças mais controversas é a flexibilização das sanções em casos de descumprimento das normas eleitorais. Resumindo, a reforma estabelece que a falta de prestação de contas resultará apenas na suspensão das novas cotas do fundo partidário enquanto a inadimplência persistir, sem outras sanções ao respectivo diretório.



Dessa forma, isso significa que diretórios municipais que não prestam contas há anos à Justiça Eleitoral poderão apresentar candidatos normalmente. Arthur Rollo, advogado eleitoral, ressalta que essa disposição pode permitir que partidos, principalmente os menores, evitem prestar contas adequadamente, prejudicando a fiscalização e a transparência no uso dos recursos públicos.

Conforme dados revelados, dos 918 diretórios estaduais em todo o país, 155 têm pendências na prestação de contas. Partidos como o PROS, Agir e PMB apresentam problemas significativos nesse aspecto.

Outras disposições relevantes

É importante destacar que a minirreforma eleitoral não se limita apenas às mudanças na prestação de contas e contabilidade. Já que ela inclui diversas outras disposições importantes, como a contagem de prazos em dias úteis, alterações nas penalidades em caso de não cumprimento da cota de gênero e a antecipação do registro no que tange a candidatura, entre outras.

Essas mudanças têm o potencial de impactar significativamente o cenário político brasileiro, afetando a transparência, a igualdade de gênero e a forma como as eleições são conduzidas no país.

Novas regras podem mudar a política do país de forma direta e indireta

Certamente, a proposta de minirreforma eleitoral que avança na Câmara dos Deputados traz mudanças substanciais nas regras de prestação de contas e contabilidade dos partidos políticos brasileiros. Embora busque simplificar os processos e flexibilizar as sanções, há preocupações quanto à transparência e fiscalização dos recursos públicos destinados aos partidos.

De modo geral, é fundamental que essas mudanças sejam debatidas de forma transparente e cuidadosa, considerando o impacto que podem ter no sistema eleitoral e na democracia brasileira como um todo. Uma vez que a sociedade civil e os órgãos de controle desempenham um papel crucial na monitorização e na garantia da integridade do processo eleitoral, independentemente das reformas em andamento.

Portanto, o tema da minirreforma eleitoral deve ser acompanhado de perto, pois pode moldar o futuro da política no Brasil. Desse modo, trata-se de uma relevante pauta para o país em diversos aspectos, principalmente, dentro do cenário sociopolítico atual.