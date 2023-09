No Brasil, a carteira de motorista na categoria B é a mais comum, permitindo que os condutores operem veículos de passeio e leve. No entanto, uma novidade está prestes a agitar as discussões sobre as normas de trânsito no país.

Novo benefício para motoristas com CNH B: mudanças nas regras de trânsito brasileiro

O Projeto de Lei 3.942/2020, liderado pelo Deputado Federal Marcio Alvino e introduzido em julho deste ano, propõe uma significativa mudança que beneficiará os motoristas detentores da CNH categoria B. Entenda os detalhes dessa proposta e seu impacto no cenário rodoviário brasileiro.

Projeto de Lei 3.942/2020

O Projeto de Lei 3.942/2020 tem como objetivo principal corrigir uma desigualdade nas regras de trânsito brasileiras. Atualmente, os motoristas com CNH categoria B estão limitados a conduzir veículos acoplados a reboques com um peso bruto total de até 3.500 kg ou motorhomes de até seis toneladas. No entanto, a proposta busca elevar esse limite para 6 toneladas, o que permitiria que esses condutores conduzissem veículos mais pesados.

Impacto significativo para proprietários de caminhonetes

Uma das principais motivações por trás desse projeto é a realidade do mercado de caminhonetes no Brasil. De acordo com o Deputado Marcio Alvino, muitas das caminhonetes disponíveis no mercado atualmente pesam aproximadamente 3.000 kg.

Em suma, isso torna praticamente inviável o uso de reboques ou trailers dentro das limitações atuais. Desse modo, a aprovação deste projeto abriria novas possibilidades para esse grupo de motoristas, permitindo que utilizem suas caminhonetes de forma mais versátil.

Andamento da proposta



Em resumo, o Projeto de Lei 3.942/2020 já passou por algumas etapas importantes no Congresso. O comitê especializado em Viação e Transportes da Câmara dos Deputados deu sinal verde ao Projeto de Lei 2400/22, que propõe elevar o peso bruto total permitido para veículos que necessitam da CNH categoria B para 3.700 kg, um aumento em relação ao limite atual de 3.500 kg.

Esse limite é amplamente reconhecido internacionalmente para distinguir entre vans e caminhonetes, com pesos abaixo de 3.500 kg, e caminhões, com pesos acima desse limite. Se essa modificação for aprovada, ela terá um impacto direto na revisão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A opinião do relator

O relator da proposta, Deputado Neto Carletto (PP-BA), recomendou a aprovação do projeto, que inicialmente foi apresentado pelo Deputado Marco Brasil (PP-PR). No entanto, Carletto fez algumas alterações na redação do projeto.

Ele acredita que o acréscimo de 200 kg no limite não afetaria nem a capacidade do motorista, nem a segurança nas estradas, opinião compartilhada pelo autor do projeto.

Entretanto, Carletto fez ajustes no texto original, evitando especificações no aumento de peso para caminhonetes. Isso foi justificado com a possibilidade de conflito com padrões internacionais de segurança automotiva, que influenciam componentes como freios, rodas e suspensão.

Mudanças nos limites de velocidade

Além da questão do peso, o relator optou por incluir mudanças referentes ao peso nos trechos do CTB que determinam os limites de velocidade. Contudo, se a proposta for aprovada, caminhões com até 3.700 kg poderão atingir velocidades de 110 km/h em vias de pista dupla e 100 km/h em vias de pista simples.

Uma importante mudança para o setor de transporte

Certamente, a proposta de permitir que motoristas com CNH categoria B conduzam veículos com um peso bruto total de até 3.700 kg traz mudanças significativas para o cenário rodoviário brasileiro. Contudo, isso não apenas beneficiará os proprietários de caminhonetes, mas também tem o potencial de simplificar e flexibilizar o transporte de carga e lazer em todo o país.

À medida que o Projeto de Lei 3.942/2020 avança nas instâncias legislativas, os motoristas brasileiros aguardam com expectativa as possíveis mudanças que essa proposta pode trazer para suas vidas e para as estradas do Brasil.