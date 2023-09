MUDANÇAS no abono salarial DESANIMAM brasileiros: o que alterou?

O abono salarial enfrentou significativos atrasos devido à pandemia do coronavírus em 2020. Como resultado, diversos cidadãos que aguardavam com grande expectativa pelo pagamento anual do benefício agora se encontram com uma legítima incerteza.

Então, em se tratando da estimativa de desembolso dos valores por parte do Governo Federal, não há nada concretizado. Mas, é possível descobrir abaixo algumas informações adicionais sobre o momento em que está prevista a disponibilização do abono salarial.

Quando sairá o abono salarial de 2023/2024?

Durante a pandemia de Covid-19, que impactou globalmente, incluindo o Brasil, o cronograma do PIS/PASEP experimentou atrasos. Isso levou a um período de dois anos entre o ano de referência e o ano de recebimento do benefício.

Isso gerou incertezas para muitos beneficiários, que se perguntam quando, exatamente, receberão o valor ao qual têm direito. Mas, antes de tudo, é preciso compreender as razões por trás desses atrasos para, depois, obter informações mais precisas sobre a previsão de pagamento do benefício.

O que é o valor do PIS/Pasep?

O PIS/Pasep é um programa social que tem como propósito a integração dos trabalhadores no desenvolvimento das empresas e do país. Esses programas buscam beneficiar os trabalhadores que preenchem determinados requisitos, como tempo de serviço e faixa salarial, oferecendo um pagamento anual conhecido como abono salarial.

O PIS é direcionado aos trabalhadores do setor privado e é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o PASEP se destina aos servidores públicos e é administrado pelo Banco do Brasil. Ambos os programas estabelecem critérios específicos de elegibilidade e regras para o pagamento.

Quem receberá o abono salarial ano-base 2022?



Para ser elegível ao PIS do ano-base 2022, o trabalhador deve cumprir os seguintes critérios:

Ter tido um vínculo empregatício sob o regime CLT por no mínimo 12 meses durante o ano de 2022;

Receber uma renda mensal de até dois salários mínimos em 2022;

Não ter exercido atividades para pessoa física durante esse período;

Possuir registro no sistema PIS/PASEP por pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias com a Carteira de Trabalho assinada em 2022.

Estes são os critérios necessários para ser elegível ao PIS referente ao ano-base de 2022. É importante que os trabalhadores verifiquem se atendem a todas essas condições para poderem receber o abono salarial.

Como receber os valores do PIS?

O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, os trabalhadores elegíveis devem se dirigir a uma das agências deste banco para efetuar o saque dos valores, portando um documento de identificação oficial com foto.

Para maior comodidade, os indivíduos que possuem contas na Caixa Econômica também têm a alternativa de receber o PIS referente ao ano-base 2022 por meio do Internet Banking. Isso facilita o acesso aos recursos e oferece uma opção conveniente para aqueles que já têm conta neste banco.

Quando o abono salarial será repassado?

Conforme mencionado anteriormente, os adiamentos provocados pela pandemia de Covid-19 tiveram um impacto direto sobre os trabalhadores. O resultado é o recebimento do PIS relativo ao ano de 2022 somente em 2024.

Até o momento, as datas e valores específicos para o PIS 2024 ainda não foram confirmados. Isso ocorre, em parte, devido à atualização do montante pago com base no salário mínimo do ano de pagamento, o qual será estabelecido pelo Governo Federal no próximo ano. Portanto, os beneficiários precisam aguardar as informações oficiais para obter detalhes precisos sobre o calendário e os valores do PIS 2024.

O que acontecerá a seguir

Se você se enquadra nos critérios mencionados e tem direito ao PIS referente ao ano-base 2022, é crucial que você fique atento às informações divulgadas nos canais oficiais do governo federal. Assim que houver atualizações sobre esse assunto, a equipe do Planalto fará uma ampla divulgação em seus canais de comunicação. Manter-se informado é fundamental para assegurar que você receba o seu benefício de maneira eficaz e dentro dos prazos estabelecidos.