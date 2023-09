Mudanças no Vale-Gás IMPACTARÃO pagamentos em outubro; veja o que altera

O Vale-Gás está passando por mudanças significativas. Recentemente, os representantes do Governo Federal confirmaram várias modificações no auxílio. Nesse contexto, se você tem direito aos pagamentos, é interessante verificar as atualizações. O programa social, é importante lembrar, tem como objetivo assegurar que as famílias mais necessitadas tenham os meios necessários para adquirir um botijão de 13 quilos.

Atualmente, o Vale-Gás é considerado um dos benefícios mais cruciais do governo. Afinal, o botijão é um item fundamental para a rotina dos brasileiros e, ao mesmo tempo, tem um custo considerável. Com isso em mente, confira abaixo todas as informações relevantes, incluindo o montante revisado, o calendário completo e as alterações confirmadas.

Quantas pessoas recebem o Vale-Gás?

Primeiramente, é importante esclarecer que o Vale-Gás é um benefício com “quantidades limitadas”. O Governo Federal tem um valor específico destinado ao programa social em cada repasse, não podendo ultrapassar esse limite.

É por isso que, em comparação com outros benefícios do governo, o auxílio se destaca por ter um número bem menor de beneficiários. Atualmente, o Vale-Gás é concedido a cerca de 5,6 milhões de brasileiros. O Bolsa Família, por outro lado, é recebido por mais de 22 milhões de pessoas.

Qual é o montante do auxílio?

O auxílio, como mencionamos anteriormente, tem como objetivo garantir que as famílias que vivem em situações de pobreza, extrema pobreza e vulnerabilidade social tenham a capacidade de adquirir um cilindro de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 quilos.

Inicialmente, o benefício correspondia a apenas 50% do valor do botijão, com pagamentos variando entre R$ 50 e R$ 60. No entanto, neste ano, o Governo Lula conseguiu aumentar o valor do Vale-Gás. Por meio da PEC de Transição, a União confirmou que os depósitos deste ano correspondem ao preço total (100%) do botijão.

Portanto, qual é o montante revisado do Vale-Gás? Até o momento, não podemos fornecer uma resposta definitiva para essa questão. Afinal, o auxílio é um benefício variável.



Você também pode gostar:

Em termos práticos, os valores dos pagamentos variam para cada parcela. O montante é sempre determinado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e corresponde ao preço médio do cilindro no território nacional, geralmente situando-se entre R$ 90 e R$ 112.

Quem pode receber o benefício?

Ao contrário do que muitos brasileiros imaginam, não basta apenas receber o Bolsa Família para ter direito aos depósitos do vale-combustível. Pelo contrário: para ser elegível ao benefício do Governo, os interessados devem atender a diversos critérios. Abaixo, você pode verificar a lista completa:

Ter uma inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (a atualização deve ser realizada, de forma obrigatória, a cada 2 anos, ou sempre que as famílias passarem por mudanças significativas);

Ter uma renda mensal per capita de, no máximo, R$ 660;

Ter pelo menos um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/LOAS) morando na mesma residência.

Devido à limitação de vagas para o benefício, as famílias com os menores níveis de renda têm prioridade no acesso aos pagamentos.

Governo confirma importante alteração no Vale-Gás

Conforme mencionado anteriormente, o Governo Federal anunciou recentes modificações no Vale-Gás. As inovações se relacionam principalmente com o procedimento de verificação do benefício.

A partir de agora, é possível examinar o estado do seu benefício de maneira muito mais conveniente, utilizando apenas seu dispositivo móvel ou computador. O processo é totalmente digital e pode ser realizado em apenas alguns instantes.

Portanto, como realizar consultas aos pagamentos do Vale-Gás em 2023? A seguir, apresentamos todas as opções confirmadas pelo Governo:

App Bolsa Família (disponível para Android e iOS ) – Basta acessar o aplicativo, efetuar o login, escolher a alternativa “vantagens” ou “visualizar parcelas” e verificar todos os pagamentos em sua titularidade (incluindo o Bolsa Família e o Vale-Gás);

e ) – Basta acessar o aplicativo, efetuar o login, escolher a alternativa “vantagens” ou “visualizar parcelas” e verificar todos os pagamentos em sua titularidade (incluindo o Bolsa Família e o Vale-Gás); App Caixa Tem (disponível para Android e iOS ) – Faça login no aplicativo com seu CPF e senha, clique em “extrato” e procure pela seção “AUX GÁS”. Nesse espaço, você pode analisar os valores e as datas de depósito das próximas parcelas;

e ) – Faça login no aplicativo com seu CPF e senha, clique em “extrato” e procure pela seção “AUX GÁS”. Nesse espaço, você pode analisar os valores e as datas de depósito das próximas parcelas; App CadÚnico (disponível para Android e iOS ) – Efetue o login no aplicativo e siga as diretrizes da plataforma para acessar todos os dados dos benefícios do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal;

e ) – Efetue o login no aplicativo e siga as diretrizes da plataforma para acessar todos os dados dos benefícios do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal; Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania – Neste caso, a consulta ao auxílio gás é realizada por telefone. Basta ligar para o número 121 e informar ao atendente seu CPF e o Número de Identificação Social (NIS).

O Vale-Gás tem pagamentos em setembro?

O auxílio gás, ao contrário de outros programas sociais do Governo, não é pago mensalmente. Na realidade, o benefício é entregue a cada dois meses (um mês sim, um mês não).

Como o Vale-Gás foi concedido em agosto, os depósitos não ocorrem em setembro. Portanto, neste mês, os beneficiários não têm acesso aos pagamentos do vale-combustível.

A partir daí, o benefício retorna com novas parcelas em outubro. Os pagamentos, de qualquer forma, seguem o mesmo calendário do Bolsa Família. Os depósitos são distribuídos de acordo com o último dígito do NIS dos beneficiários.

O Governo Federal já divulgou o calendário completo de pagamentos. Sem mais delongas, veja abaixo todas as datas do auxílio gás para outubro de 2023:

1: Recebem o pagamento em 18 de outubro;

2: Recebem o pagamento em 19 de outubro;

3: Recebem o pagamento em 20 de outubro;

4: Recebem o pagamento em 23 de outubro;

5: Recebem o pagamento em 24 de outubro;

6: Recebem o pagamento em 25 de outubro;

7: Recebem o pagamento em 26 de outubro;

8: Recebem o pagamento em 27 de outubro;

9: Recebem o pagamento em 30 de outubro;

0: Recebem o pagamento em 31 de outubro.

Ainda possui questionamentos sobre os pagamentos do auxílio gás? Deseja obter mais informações sobre o benefício? Consulte o site oficial do Governo Federal para esclarecer todas as dúvidas.