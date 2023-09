Mudanças surpreendentes na próxima geração do aparelho foram vazadas! Confira

Todos os anos, milhões de pessoas aguardam ansiosamente pelo lançamento do próximo iPhone. E este ano, não é diferente. A Apple está preparando algo grande para o iPhone 16. A partir de vários vazamentos e rumores, vamos desvendar o que a gigante da tecnologia tem reservado para nós.

Design do Iphone 16

O iPhone 16 promete um design mais moderno e sofisticado. Com suas linhas mais angulares, lembra o icônico iPhone 4. A expectativa é de que o novo modelo tenha um entalhe menor, ou até mesmo inexistente, oferecendo uma experiência de visualização mais imersiva.

Desempenho do Iphone 16

A Apple sempre se destacou por seus chips poderosos e o iPhone 16 não será diferente. Espera-se que o modelo seja equipado com o novo chip A17 Bionic, fabricado no processo de 3 nanômetros. Este chip promete oferecer um desempenho ainda melhor que o A16 Bionic, presente no iPhone 15.

Câmeras do Iphone 16

As câmeras sempre foram um dos principais atrativos dos iPhones e o iPhone 16 deve elevar ainda mais este padrão. De acordo com os rumores, o novo modelo deve contar com uma câmera principal de 48 megapixels, capaz de gravar vídeos em 8K. Além disso, o modelo deve possuir uma câmera ultrawide e uma câmera telefoto, ambas de 12 megapixels.

Carregamento

O iPhone 16 também deve apresentar um novo sistema de carregamento sem fio mais rápido que o atual. Este recurso permitirá que os usuários carreguem seus aparelhos de maneira mais conveniente e eficiente.



Com o avanço da tecnologia 5G, é natural que o iPhone 16 seja compatível com essa rede. Isso garantirá uma conexão mais rápida e estável, melhorando a experiência de uso em diversas situações.

Preço

O preço do iPhone 16 ainda é incerto, mas espera-se que seja semelhante ao do iPhone 15, que começa em US$ 799. No entanto, este valor pode variar dependendo da capacidade de armazenamento e de outras especificações do aparelho.

A Apple geralmente lança novos acessórios junto com seus iPhones e o iPhone 16 não deve ser exceção. Fique atento para novidades em termos de capas, películas, carregadores e muito mais.

Lançamento

A data de lançamento do iPhone 16 ainda não foi anunciada oficialmente. No entanto, considerando os lançamentos anteriores da Apple, é provável que o iPhone 16 seja lançado em setembro de 2024.

Assim como os modelos anteriores, o iPhone 16 deverá estar disponível em vários países logo após seu lançamento. Ainda não se sabe quais serão os primeiros países a receber o aparelho, mas os Estados Unidos certamente estarão na lista.

Dessa forma, o iPhone 16 promete ser um marco na história da Apple. Com seu design moderno, chip poderoso e câmeras de alta qualidade, este modelo tem tudo para agradar aos usuários mais exigentes. Agora, só nos resta aguardar pelo anúncio oficial da Apple para confirmar todas essas informações.

Lembre-se, todas essas informações são baseadas em vazamentos e rumores, portanto, podem não ser 100% precisas. Fique atento às novidades oficiais da Apple para obter informações confirmadas sobre o iPhone 16.

ANATEL investiga nível de radiação do iPhone 12 no Brasil após suspensão na França

A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) no Brasil iniciou uma investigação sobre alegações de excesso de radiação do iPhone 12, um modelo de smartphone fabricado pela Apple, após a suspensão de suas vendas na França. Esse artigo detalha o contexto e os desdobramentos em torno desse problema que tem atraído muita atenção tanto no Brasil quanto na Europa.

Suspensão das vendas na França

A popularidade do iPhone 12, fabricado pela Apple, não impediu a suspensão de suas vendas na França. O motivo alegado seria o excesso de radiação eletromagnética emitida pelo dispositivo. Segundo a Agência Nacional de Frequências (ANFR), a taxa de absorção específica (SAR) do aparelho, que mede a energia de radiofrequência emitida por um dispositivo e absorvida pelo corpo, excedia os padrões legais permitidos.

Reação da Apple

Após as alegações da ANFR, a Apple defendeu a segurança do iPhone 12, insistindo que o dispositivo não oferece riscos à saúde e está dentro dos padrões de radiação. A empresa também afirmou que está pronta para solucionar qualquer problema de radiação detectado em dois testes realizados por laboratórios credenciados.

O papel da ANATEL

No Brasil, a ANATEL informou que analisará se o nível de radiação emitido pelo iPhone 12 está de acordo com as normas brasileiras, após a suspensão do aparelho pela ANFR. A agência está em conversas com organismos de certificação e laboratórios e está organizando uma supervisão de mercado para avaliar a situação.

O cenário em outros países

Além da França e do Brasil, outros países também estão avaliando a situação. Em países como Espanha e Bélgica, instituições de defesa do consumidor estão pedindo que seus países sigam os passos da França. Na Alemanha, o órgão regulador de redes, o BNetzA, está avaliando se a medida também pode ser aplicada no mercado alemão. Na Holanda, as autoridades estão solicitando explicações à Apple.

A posição da Apple sobre a situação

A Apple, por sua vez, afirmou que enviará uma atualização de software para corrigir o problema. A empresa acrescentou que está ansiosa para que o iPhone 12 continue disponível na França.

A suspensão do iPhone 12 na França levou a um alerta em toda a Europa. Países como Bélgica, Alemanha e Espanha já anunciaram que estão revisando os riscos à saúde do modelo de smartphone.

A suspensão da venda e a subsequente investigação pela ANATEL no Brasil levantam questões importantes sobre os padrões de radiação e a segurança dos smartphones.