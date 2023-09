Muito calor pode prejudicar o funcionamento do celular. Saiba como protegê-lo

Os brasileiros neste momento estão enfrentando uma grande onda de calor, que assola todo o país. A princípio, pode ser uma ótima oportunidade de curtir uma praia ou uma piscina. No entanto, este cenário pode causar alguns problemas para diversos aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, o superaquecimento do celular.

Todavia, um calor excessivo pode fazer com que a vida útil da bateria do celular seja prejudicada. Em alguns casos, pode também haver uma maior lentidão dos dispositivos móveis devido a alta temperatura. As chances de isso acontecer não são grandes, mas deve-se tomar o cuidado de não deixar o equipamento no sol.

Portanto, quem está curtindo uma praia ou um clube deve se precaver, e nunca deixar o celular em cima do parabrisa de seu veículo, ou ainda, deixá-lo ao ar livre, tomando sol. Para proteger devidamente o smartphone, a pessoa deve tomar certos cuidados. Desse modo, é possível aumentar bastante a vida útil dos aparelhos.

Analogamente, é preciso entender que o celular é um aparelho muito frágil, ele pode ter problemas devido ao seu mau uso. É importante que se procure protegê-lo da melhor forma, afastando-o da água, do excesso de sol e não deixá-lo cair no chão. O equipamento não é barato, portanto deve-se evitar quaisquer prejuízos.

Cuidados com o aparelho celular

Alguns especialistas em tecnologia recomendam uma série de cuidados para que os aparelhos celulares tenham uma vida útil maior. Ademais, com algumas mudanças de hábitos e uma maior atenção com o aparelho, garantem uma usabilidade efetiva sem maiores problemas, preservando o equipamento por um bom tempo.

Dessa maneira, a recomendação dos especialistas, é a de que os usuários evitem a colocação de capinhas emborrachadas no dispositivo móvel. Isso se deve ao fato de que mesmo protegendo o aparelho celular de quedas e de arranhões, pode haver um aumento exponencial no calor do equipamento, causado pela capa emborrachada.

A pessoa não deve, em hipótese alguma, deixar o aparelho celular exposto diretamente à luz solar. O ideal é não utilizar o smartphone quando ele estiver carregando as suas baterias. Se o dispositivo móvel estiver quente, é preciso fechar alguns aplicativos. Em algumas situações, o indicado é desligar totalmente o celular.

Além disso, uma outra recomendação dos especialistas em tecnologia, é de nunca comprar um carregador de bateria pirata. Sua utilização nos aparelhos celulares pode causar inúmeros problemas, prejudicando o equipamento e reduzindo a sua vida útil. Além disso, a bateria demora mais para ser recarregada e pode ficar viciada.



Você também pode gostar:

Calor excessivo e o celular

Em síntese, o aparelho celular pode funcionar perfeitamente em uma temperatura de até 40ºC. Se o ambiente em que o dispositivo móvel se encontra ficar ainda mais quente, os equipamentos podem sofrer diversos impactos, como um mau funcionamento da bateria ou ainda, um prejuízo maior na performance do sistema.

Vale ressaltar que o sistema é o que faz o smartphone funcionar no dia a dia. Em muitos momentos, pode acontecer de os componentes do aparelho celular esquentarem, quando o equipamento está em operação. Os usuários devem ficar atentos devido ao fato de que quanto mais aplicativos utilizarem maior é o calor.

Deve-se observar que a bateria do dispositivo móvel foi produzida a partir de inúmeros metais. Neste caso, há uma reação química quando há muito calor, quando a temperatura é exponencialmente aumentada. Há uma rápida perda de carga e a vida útil do equipamento pode ser prejucidada, segurando menos energia.

Durante o verão, o usuário deve ter um cuidado redobrado ao utilizar seu aparelho celular. O sol, a praia ou a piscina são combinações que podem fazer com que o dispositivo móvel apresente vários problemas. Dessa forma, não se pode expor o equipamento diretamente à luz solar, independente da estação do ano.

Calor em excesso

É preciso mencionar que o calor em excesso pode fazer com que o aparelho celular superaqueça, o que pode causar sérios danos à bateria do dispositivo móvel, ou em suas peças internas. Aliás, o iPhone, por exemplo, notifica seus usuários quando a temperatura alta pode ser prejudicial ao funcionamento do equipamento.

Em conclusão, o sistema operacional iOS em casos de muito calor, desativa algumas de suas funções até que haja uma redução da temperatura. Em casos de chuvas de verão, o ideal é que o usuário não deixe seu aparelho celular carregando. Sendo assim, ele evita a queima de seus componentes, devido a uma descarga elétrica.