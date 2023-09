muitos CNPJs estão sob risco de exclusão nos próximos dias; Entenda

Ter o registro como Microempreendedor Individual (MEI) proporciona uma série de vantagens aos empreendedores que atuam no Brasil.

Além disso, quando o registro é mantido em conformidade com as regulamentações, abre portas para acesso a diversos benefícios, incluindo a cobertura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No entanto, neste mês, o Governo Federal iniciou um processo de notificação de alguns empreendedores para que regularizem seu cadastro como MEI.

É essencial que os empresários estejam cientes dessas notificações e ajam prontamente para garantir que seus negócios permaneçam em conformidade com a legislação e, assim, possam continuar a desfrutar dos benefícios oferecidos pela categoria.

Para obter todos os detalhes e informações necessárias sobre esse processo de regularização e suas implicações, convidamos você a conferir o artigo que preparamos. Fique por dentro das últimas atualizações e proteja o futuro do seu empreendimento como MEI.

O alerta do governo está sendo emitido em quais casos?

Este comunicado está sendo emitido com o propósito de alertar os Microempreendedores Individuais (MEIs) que apresentam pendências em relação a determinados aspectos cruciais de sua situação fiscal. Essas pendências abrangem os seguintes casos:

Pagamento da Guia de Recolhimento de Tributos Mensal (DAS-MEI): É fundamental que os profissionais que são MEI estejam em dia com o pagamento das obrigações tributárias mensais, representadas pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional do MEI (DAS-MEI).

Envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN): A apresentação da Declaração Anual do Simples Nacional é uma obrigação que todo MEI deve cumprir. Ela proporciona informações essenciais para a Receita Federal e é crucial para a manutenção de sua regularidade fiscal.



A regularização dessas pendências é imprescindível para assegurar a continuidade do registro como MEI junto à Receita Federal. Portanto, é fundamental que os microempreendedores individuais que possuam pendências tomem as medidas necessárias para saná-las o mais rápido possível.

A não regularização dessas questões pode resultar na exclusão do CNPJ do MEI. Esta é uma medida adotada pela Receita Federal para garantir a conformidade com as obrigações fiscais e a manutenção da integridade do sistema tributário.

De acordo com informações da Receita Federal, a expectativa é que a regularização dessas pendências contribua significativamente para o aumento da arrecadação de tributos pelo Governo Federal, prevendo-se um acréscimo superior a R$ 4 bilhões nos cofres públicos.

Logo, o cumprimento dessas obrigações não apenas beneficia o MEI individualmente, mas também tem um impacto positivo na economia do país como um todo.

Como realizar a consulta para identificar pendências relacionadas ao MEI?

Para verificar se há pendências junto à Receita Federal, é necessário acessar o Portal e-CAC, que está disponível através deste link específico.

Para realizar essa consulta, você precisará fornecer informações cruciais, como o CNPJ da empresa ou o CPF do responsável pela mesma, juntamente com o código de acesso correspondente.

Caso seja identificada alguma pendência, o Microempreendedor Individual (MEI) terá a opção de escolher a forma de pagamento que melhor se adequa à sua situação. Os métodos de pagamento disponíveis variam de acordo com o tipo de dívida em questão.

Se a pendência ainda estiver sob responsabilidade da Receita Federal, o MEI pode optar por efetuar o parcelamento utilizando o Portal do Simples Nacional, acessível através deste link, ou através do aplicativo MEI, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS.

Nesses casos, o parcelamento pode se estender por até 60 meses, com um valor mínimo de cada parcela fixado em R$ 300.

Por outro lado, no caso em que o débito tenha sido encaminhado para a Dívida Ativa, o processo de negociação deve ser conduzido por meio do Portal Regularize. Lá, é possível parcelar a dívida em até 145 meses, com um valor mínimo de parcela estabelecido em R$ 25.

Ao regularizar sua situação fiscal, o MEI obtém uma série de benefícios importantes, tais como:

Acesso ao plano previdenciário junto ao INSS, proporcionando segurança para a sua aposentadoria;

Qualificação para aderir ao Simples Nacional, o que simplifica o pagamento de impostos e contribuições;

Capacidade de emitir nota fiscal legalmente, o que pode ser fundamental para a condução dos negócios e para estabelecer parcerias comerciais.

Portanto, é essencial estar ciente das pendências e agir prontamente para regularizá-las, garantindo assim o pleno funcionamento e cumprimento das obrigações como Microempreendedor Individual.