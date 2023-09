Mulher americana mata a mãe para evitar que ela descubra que foi expulsa da faculdade

Sydney Powell foi considerada culpada pelo assassinato de sua mãe, Brenda. Embora isso já seja bastante chocante, o que é mais chocante é o motivo da jovem: ela fez isso para que sua mãe não descobrisse que ela havia sido expulsa da faculdade.

Tudo aconteceu em Summit County, Ohio, onde um júri condenou Sidney última quarta-feira. Os acontecimentos ocorreram em 2020 e a jovem enfrentava acusações de homicídio, agressão criminosa e adulteração de provas. Por todas estas acusações relacionadas com a morte da sua mãe de 50 anos, Sidney foi considerado culpado.

“Powell bater Brenda Powell na cabeça com uma frigideira de ferro e depois a esfaqueou quase 30 vezes no pescoço.”

De acordo com o que disseram os promotores em comunicado à imprensa divulgado pela mídia TooFab, “em março de 2020, Powell bater Brenda Powell na cabeça com uma frigideira de ferro e depois a esfaqueou quase 30 vezes no pescoço.”

Sidney chorou ao ouvir a condenação e a promotoria explicou que não queria que sua mãe soubesse que ela havia sido expulsa da faculdade. Brenda morreu em um hospital após ser atacada pela filha e era conhecida por ter trabalhado por quase 30 anos no Hospital Infantil Akreon.

Para se defender, a jovem de 23 anos contratou três especialistas que a diagnosticaram com esquizofrenia.

Mas o Dr. Silvia O’Bradovichespecialista médico da promotoria, disse no julgamento: “A melhor fonte de informação para uma avaliação de insanidade é o que foi dito e sentido no momento do incidente”.

Diante disso, ficou claro para o médico que “simplesmente não resultava em esquizofrenia”. A sentença e se ela será condenada a um centro de saúde mental ou prisão só será conhecida em 28 de outubro.