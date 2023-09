Mulher galesa fica inconsciente por causa de um pneu atirado em vídeo da polícia selvagem

Eventualmente, parece que a polícia está realmente cercada por cidadãos hostis e eles sacam seus cassetetes – dizendo-lhes para voltarem, ameaçando atacá-los. Um policial até lança seu spray de pimenta enquanto os outros policiais continuam lidando com alguém no terreno.

É quando um grande pneu de bicicleta é arremessado do nada por alguém no meio da multidão. Parece ter sido destinado a um dos policiais – mas atinge uma senhora inocente que está ali parada. Ela cai imediatamente, perdendo todo o controle do corpo… batendo com força no chão. As pessoas estão enlouquecendo e outra mulher carregando um bebê a examina.