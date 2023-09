Mulheres vencedoras da Copa do Mundo da Espanha pedem mudanças drásticas na RFEF

A total de 39 jogadores (21 dos 23 campeões mundiais – todos exceto Atena del Castillo e Claudia Zornoza-) manifestaram publicamente através de um comunicado as alterações que pretendem da RFEF antes de retornar à seleção nacional.

“Os factos que infelizmente todos puderam ver e vão além do simples desporto. Devemos ter tolerância zero, para com o nosso parceiro, para nós e para todas as mulheres”, lê-se na carta que foi tornada pública minutos antes da apresentação de Montse Tomé como técnico e as convocações para os primeiros jogos da Liga das Nações.

Os jogadores enfrentaram uma RFEF que viu as saídas de Luis Rubiales e Jorge Vildamas onde ainda existem muitos resquícios onde o futebol feminino foi maltratado.

Os internacionais acreditam que a promessa de mudança por parte da federação não pode acontecer quando as pessoas de confiança do ex-presidente ainda estiverem nos seus cargos.

“Os jogadores da seleção espanhola sempre tiveram uma atitude aberta ao diálogo, procurando transmitir razões claras e argumentadas e acreditam que é necessário realizar o nosso trabalho ao mais alto nível com o respeito que merecemos”, afirmaram no carta, onde detalharam que suas solicitações estão vinculadas a diferentes áreas da federação

“Reestruturação do organograma do futebol feminino; reestruturação do gabinete de presidência e secretaria geral; renúncia do presidente da RFEF; reestruturação da área de comunicação e marketing; e reestruturação da área de integridade”.

Reunião para discutir planos futuros foi realizada

Na noite de quinta-feira houve um encontro entre jogadores onde estiveram presentes não só os 23 campeões mundiais, mas também aqueles que já tinham optado por sair da selecção nacional por motivos de saúde mental, com a adesão do sindicato FUTPRO.

Aí foram apresentadas diferentes posições e chegou-se a um consenso global, embora na hora de redigir a declaração tenham havido discrepâncias e alguns intervenientes tenham optado por não assinar.

A RFEF também se mexeu após receber o comunicado dos jogadores pela manhã. Num dia de reuniões e decisões importantes, poderão ocorrer demissões imediatas.

Resta saber, portanto, quais jogadores Montse Tom irá convocar.

Ela será oficialmente apresentada como técnica principal e terá que nomear a convocação para as partidas contra a Suécia, em Gteborg, no dia 22 de setembro, e contra a Suíça, em Córdoba, no dia 26 de setembro.

Ambos são jogos da Liga das Nações pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024.