Multas podem ser revertidas em obras de acessibilidade, confira

As multas podem ser revertidas em obras de acessibilidade devido a uma proposta que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente. Assim sendo, é importante que todos os motoristas estejam a par desta novidade devido a sua importância.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse tema para que você possa entender a tramitação do projeto e o que ele poderá mudar no dia a dia de quem usa as rodovias e avenidas regularmente. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Multas podem ser revertidas em obras de acessibilidade: entenda a proposta

Conforme mencionado acima, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que visa permitir o uso de recursos provenientes de multas de trânsito em obras de acessibilidade nas cidades brasileiras.

Atualmente, estes fundos destinam-se estritamente à sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e educação de trânsito. No entanto, a nova proposta propõe a alocação de, pelo menos, 10% desses recursos para a implantação de projetos de acessibilidade.

Assim, a medida visa priorizar as necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, especialmente no contexto do transporte não motorizado.

Veja a repercussão das obras de acessibilidade

Bem como é de se esperar, a destinação de recursos de multas para obras de acessibilidade tem o potencial de causar uma repercussão positiva e duradoura nas cidades brasileiras.

Isso porque, com a melhoria da infraestrutura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, as cidades se tornariam mais inclusivas e acessíveis. O que promove a igualdade de oportunidades e a participação ativa de todos os cidadãos na sociedade.



Proposta visa incentivar o pedestrianismo

O deputado Vicentinho Júnior (PP-TO), que relatou a proposta no colegiado, enfatizou que a alocação de recursos em obras de acessibilidade pode incentivar a migração das pessoas do transporte motorizado para o pedestrianismo.

Desse modo, isso não apenas contribuiria para reduzir o tráfego e a poluição, mas também promoveria um estilo de vida mais saudável e sustentável.

Infração: estacionamento em locais inadequados

Ademais, além de direcionar recursos para obras de acessibilidade, a proposta também aborda a questão do estacionamento indevido em locais que se destinam a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

De acordo com o CTB, a infração por estacionamento inadequado é média. Sendo assim, pode resultar em multas, perda de pontos na CNH e até mesmo na remoção do veículo. Dessa maneira, a medida busca garantir que os motoristas respeitem os espaços destinados a essas pessoas e os utilizem adequadamente.

Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro

Além disso, a proposta apresentada altera o Código de Trânsito Brasileiro, o que representa uma mudança significativa na legislação de trânsito do país. Isso porque, ela busca não apenas penalizar aqueles que desrespeitam os espaços de acessibilidade, mas também direcionar parte das receitas das multas para melhorar esses espaços.

Quais as próximas etapas que a proposta deve seguir?

O projeto agora seguirá para as comissões de Finanças e Tributação, bem como para a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) para análise e revisão. Posteriormente, será debatido e votado no Plenário da Câmara dos Deputados.

Quais os benefícios da proposta a longo prazo?

Além dos benefícios imediatos de tornar as cidades mais acessíveis e inclusivas, a destinação de recursos de multas para obras de acessibilidade pode gerar vantagens de longo prazo para a sociedade brasileira. Dessa forma, essas vantagens incluem:

Melhoria na qualidade de vida

Primeiramente, vale ressaltar que uma infraestrutura mais acessível proporciona uma melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso permite-lhes maior independência e participação na comunidade.

Estímulo ao turismo acessível

Além disso, cidades com acessibilidade bem desenvolvida têm maior potencial para atrair turistas com necessidades especiais. O que gera receita adicional e promove o turismo inclusivo.

Redução de acidentes

Ademais, melhorar a infraestrutura de acessibilidade também pode contribuir para a redução de acidentes envolvendo pedestres. Especialmente aqueles com mobilidade reduzida.

Valorização imobiliária

Com a implementação da medida, áreas urbanas mais acessíveis tendem a se valorizar. O que pode beneficiar proprietários de imóveis e gerar receita fiscal adicional para as autoridades locais.

Cumprimento de compromissos internacionais

Por fim, a melhoria da acessibilidade também pode ajudar o Brasil a cumprir seus compromissos internacionais em relação aos direitos das pessoas com deficiência, fortalecendo a imagem do país no cenário global.

Portanto, ao considerar os benefícios a longo prazo desta medida, fica evidente que ela não apenas atende às necessidades da sociedade, mas também contribui para um futuro mais inclusivo.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que as multas podem ser revertidas em obras de acessibilidade, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!