Multiart ABRE VAGAS em DUAS CIDADES; Veja!

A Multiart, empresa que desenvolve e fornece produtos de decoração, utensílios domésticos e embalagens para presente, está contratando novos colaboradores para preencher o seu quadro. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são os cargos e mais detalhes abaixo:

Assistente Comercial – Duque de Caxias – RJ – Efetivo ;

Auxiliar de E-commerce – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – Multiart – Duque de Caxias – RJ – Banco de talentos;

Cozinheiro (a) Geral – Duque de Caxias – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Multiart

Sobre a empresa, podemos frisar que a Multiart é uma empresa especializada em desenvolver e fornecer produtos de decoração, utensílios domésticos e embalagens de presente, cujo objetivo é atender clientes atacadistas e varejistas de todo o Brasil, oferecendo produtos competitivos e de qualidade.

Sua sede fica no Rio de Janeiro, e atua no Brasil todo por meio de seus representantes comerciais que fazem o atendimento personalizado de cada cliente. Em resumo, sua missão é encantar os clientes com os produtos diferenciados, e trabalhando para superar suas expectativas com a melhor experiência de compra e soluções para suas necessidades.

Além disso, busca pessoas que tenham vontade de aprender, crescer e evoluir. Valoriza pessoas animadas para compartilhar essas décadas de história e excelência no setor, e tornarem-se aceleradores de sucesso e crescimento da Multiart.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Multiart, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!