Multinacional anuncia vagas para NÍVEL TÉCNICO e SUPERIOR

Além da necessidade de ser estudante do ensino superior ou técnico, há outros pré-requisitos para participar do programa de estágio da Tetra Pak:

O programa de estágio da Tetra Pak oferece uma bolsa-auxílio que varia de R$ 1,8 mil a R$ 2,4 mil, dependendo da localidade e da área de estágio. Além da bolsa-auxílio, os estagiários têm acesso a diversos outros benefícios, incluindo:

Os interessados poderão se inscrever para o Programa de Estágio Tetra Pak, até o final deste mês, dia 30 de setembro.

Há vagas na área de Tecnologia. Ao todo, empresas anunciam quase 500 oportunidades. O Portal TalenTI, que se dedica ao recrutamento de profissionais na área de Tecnologia da Informação, atualmente dispõe de 482 vagas de emprego disponíveis em diversas funções dentro desse setor.

Vagas na área de Tecnologia

As oportunidades são para estes cargos:

arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

Os requisitos, incluindo o nível de escolaridade, podem variar de acordo com vagas na área de Tecnologia e a empresa que está contratando por meio do Portal TalenTI.

Importante destacar que pessoas com deficiência e estudantes da área de tecnologia em busca de oportunidades de estágio são encorajados a participar do processo seletivo. O portal oferece vagas tanto para profissionais com experiência quanto para aqueles que estão em busca do primeiro emprego, o que amplia as oportunidades para jovens em busca de sua primeira experiência profissional.

Embora as áreas de tecnologia, informática e internet liderem em termos de número de vagas de emprego, candidatos também podem encontrar posições em diversos outros setores, incluindo administração, consultoria, auditoria, indústria, serviços gerais e operacionais, arquitetura, design, engenharia e muitos outros. Essa diversidade de oportunidades reflete a ampla gama de cargos disponíveis para profissionais com diferentes formações e interesses no Portal TalenTI.

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site https://portal-talenti.curriculum.com.br.