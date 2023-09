Musa ABRE OPORTUNIDADES de forma HÍBRIDA; Veja os cargos!

A Musa, empresa brasileira de tecnologia focada no desenvolvimento de uma solução inovadora de gestão de resíduos, está com ótimas opções de emprego disponíveis no mercado. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades:

Analista de BI JR – Customer Experience – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Data Operations – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Pessoas 50+ e PCD – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Pessoa Analista de Key Account – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Coordenadora de Customer Experience – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Agente de Atendimento JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Musa

Sobre a Musa, é interessante frisar que trata-se de uma plataforma de tecnologia B2B que conecta de forma eficiente Geradores de Resíduos, Transportadores e Receptores, garantindo 100% de reuso.

A Musa não vê lixo, mas sim matéria prima e potencial econômico. Está empenhada em transformar o mercado através da construção de uma cadeia de fornecimento eficaz de matéria prima de reuso para novos produtos e serviços.

Por fim, oferece uma solução fácil, econômica e responsável para o gerenciamento de resíduos, garantindo a reutilização de 100% e a neutralização total do carbono produzido. Utiliza uma tecnologia única para conectar geradores, transportadores, receptores e a indústria, com o objetivo de construir um mundo sem desperdício.

Como realizar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas da Musa já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



